2018相遇舞蹈節 華山熱鬧登場

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北報導）由三十舞蹈劇場主辦的首屆【相遇舞蹈節】於本周如火如荼展開，在「共舞」的主軸，規畫三大主題：【翻轉空間】、【關照議題】及【注目新人】，為期二周的時間裡，推出7場次的舞蹈工作坊及12場次的演出，

一般人對現代舞的印象就是深奧難懂，三十舞蹈劇場團長也是舞蹈節策展人吳碧容說，「其實跳舞並不難，看舞也不難，只需要一個巧妙的時機。」民眾常認為現代舞艱澀難懂，那是因為觀眾往往想試圖以知識層面理解，拆解舞蹈的意涵，吳碧容建議，觀賞現代舞應以兩個面向－想像力及感受力來理解。

為了拉近觀眾與舞蹈的距離，喚起觀眾進劇場的動力，【相遇舞蹈節】以舞蹈節做為實踐的開端，同時將「把劇場變成教室」做為橋梁，由舞蹈節的編舞家們親自教學，舉辦「肢體暨劇場工作坊」，直接拉近觀眾、編舞家、現代舞的距離。同時也規劃6場推廣場次，邀請學校或民間社團到華山校外教學、參觀，引導觀眾與作品對話的可能。

編舞者林依潔擅長運用隨手可得之物巧妙轉化為舞台道具、營造特殊的劇場氛圍，本次新編作品將環繞「如果人生可以重來，他將如何做選擇」的主題，林依潔指出，我們當下的選擇，皆會影響到未來個各種結果，本次新作<該死的十字路口>呈現面臨抉擇過程中的焦慮以及不安，此次將從時間倒轉與還原的概念著手，將觀眾置舞台區，表演空間則設定在原先的階梯式觀眾席，連結階梯式的倾斜空間，搭配時間之調度，虛構、轉換出一幕幕生活場景，兼具推理小說的思緒邏輯與黑色幽默的悔不當初，多面向地呈現人與時間的複雜關係。

【相遇舞蹈節】是近年來難得一見以國內舞蹈創作為主且具規模的策展活動，邀請年齡涵跨25歲到50歲且持續耕耘的創作者共襄盛舉。在【翻轉空間】主題中，由三十舞蹈劇場新秀編舞家林依潔的<該死的十字路口>和小事製作成員推出新作「ㄨ尹口」，顛覆觀眾席與舞台的關係，大膽遊戲烏梅劇院的特殊空間，而【議題關照】主題則由遭遇高雄氣爆而對公共安全議題有感的編舞家謝佩珊推出的<消逝的城市>，以及音樂家張惠妮以自身照顧失智母親的經驗，邀請編舞家賴思穎合作的<失。去>。【注目新人】主題由近期活躍於舞蹈領域的青年編舞家許程崴、張國韋、林俊余與汪秀珊共同呈現他們的短篇小品。

三月的華山風光明媚，春日與舞蹈的邂逅，邀請您與舞蹈相遇而共舞。詳細購票資訊請洽兩廳院售票系統。