綠色和平組織：停止捕撈磷蝦　爭取設立南極保護區

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）有看過《快樂腳2》的觀眾對影片裡那二隻可愛的蝦子應該不陌生吧，他們就是南極磷蝦。綠色和平組織13日發布遠洋漁船大肆捕撈南極磷蝦（antarctic krill）的調查報告，呼籲停止捕撈磷蝦與設立保護區。因為，這隻身長6厘米的生物除了是南極食物鏈的基石外，更在全球碳循環（carbon cycling）中扮演重要角色。

綜合外媒報導，磷蝦是鬚鯨、蝠鱝、鯨鯊、鋸齒海豹及海豹，還有一些海鳥的主食。今年1月，Plos One刊登一篇科學報告揭露南極磷蝦受全球暖化的衝擊，數量已有下降的情況。綠色和平組織報導，磷蝦在全球碳循環扮演重要角色。科學家指出，牠們的排泄物將碳沉積深海，年均碳儲量高達2,300萬噸，猶勝南美國家玻利維亞的全年碳排放。

在2010年前，這隻約2克重的無脊椎動物還少有漁船捕撈，如今卻因為亞太地區吹起養生風而被當作豐富Omega-3脂肪酸的營養補充品販售，因此吸引如挪威、南韓與中國的遠洋漁船前往捕撈。美國加州在2006年已禁止商用漁船補撈磷蝦的作業，原因正是牠在海洋食物鏈中所扮演的重要角色。綠色和平組織指出，2015年，磷蝦油的全球市場價值高達兩億美元，預期2021年會再翻倍。

如今，原本被用於生產魚糧、寵物食品的磷蝦，正因牠的營養價值而被過度捕撈導致其數量逐年下降。據綠色和平組織的追蹤，自2012年到2017年有多艘在南極海域作業的磷蝦捕撈船、貨船及冷藏船在南極離岸30公里的「緩衝區」內進行捕撈作業，該組織揭露此事，指這一區是企鵝、海豹的夏季覓食場所，也是南極魚類的冬季產卵之地。

法國綠色和平組織的海洋運動負責人Hélène Bourges表示，這個區域正受全球暖化衝擊，也同時影響到大部分的磷蝦。她接著說，生活在南極的動物們，不應該變成各國遠洋漁船競逐追求人類營養補充品下的犠牲品。

綠色和平組織於是呼籲，天災無情，人禍可免。生活於南極的企鵝、藍鯨及其他動物已經深受氣候變遷的影響，不應再承受人類為了滿足口腹之欲的痛苦。該組織決定爭取24個南極海洋委員會成員國及歐盟的支持，期望今年10月能通過在威德爾海成立面積達180萬平方公里的「南極半島西部保護區」等議案。