君品酒店頤宮中餐廳 獲選2018米其林指南評鑑三星餐廳

米其林創於1900年，當時只是一本提供給汽車駕駛關於餐廳、旅館、修車廠等資訊的道路手冊。隨著地圖與觀光指南的資源整合，以及觀光業的蓬勃發展，逐漸成為一本專業的旅館餐廳指南。1932年米其林的三星評鑑制度逐漸成為美食聖經，同時摘星也成為廚師夢想的榮耀。透過米其林的權威，不僅提高廚師的社會地位和職業尊嚴，並讓用餐氣氛與細節精緻化。米其林評鑑的問世，不但催化了歐洲周末度假的概念，更在二戰期間成為盟軍順利登陸諾曼第的參考地圖，米其林除了美食的意涵之外，在歐美更讓人多了一份對歷史的尊重。

君品酒店頤宮中餐廳能夠加入這樣具有歷史感和權威性的米其林大家庭，備感光榮。同時我們也感受到強烈的責任和壓力，戒慎恐懼，未來將以最嚴謹的自我要求，希望持續提升頤宮中餐廳的產品和服務品質。米其林來台除了肯定台北餐飲美好的味覺體驗，同時也是對台灣餐飲業整體服務與硬體的專業認同，透過台北米其林指南的問世，更是讓台北餐飲與國際接軌的一個重要里程碑。

頤宮中餐廳自2010年開幕以來，秉持著提供客人卓越的餐點和服務品質為目標，能夠獲選進入具有百年歷史的米其林指南，是整個團隊用心經營的成果，雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，我們將以更謙卑的態度，兢兢業業地持續維持品質，致力為來到君品的每位賓客創造一個獨特和卓越的餐飲體驗。未來除了持續將服務、餐點細節做得更好，也希望讓每一位蒞臨頤宮的客人，都能體驗美食結合文化的精彩饗宴。

雲朗觀光集團在義大利威尼斯所經營的雲水之都（Palazzo Venart Luxury Hotel）館內餐廳「GLAM」，在去年底也得到《2018義大利米其林指南》的一星肯定，讓雲朗在亞歐都獲得米其林星級評鑑。這份光榮，也伴隨著更大的責任和壓力，讓我們每一天都要更加努力，提升自己。盛治仁也對觀光局引薦米其林進入台灣，讓台灣進入世界美食地圖的努力，以及米其林評審的肯定，表達深切的感謝之意。