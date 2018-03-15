東海大學與亞馬遜AWS 攜手打造全台首創雲創學院

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）東海大學攜手亞馬遜AWS，成立全台首創的雲端創新學院(雲創學院)，13日舉辦「雲創學院」合作備忘錄簽約記者會，引進國際雲端新創經驗與技術，培訓學生及老師，讓高等教育跟上時代脈動。

東海大學雲創學院由工學院及管理學院的資工、工工、電機、企管及資管五個學系共同參與跨領域合作，涵括「雲端技術」與「數位經濟」兩大面向。「雲端技術」結合AWS雲端平台，培育未來產業界需要的人工智慧、物聯網、大數據以及雲端運算服務人才；「數位經濟」課程則著重在使用AWS雲端建立成功和創新的商業模式，提供專業課程探討科技對產業帶來的衝擊，並提供產業可能的創新經營模式。

東海大學校長王茂駿表示，東海大學很榮幸成為全台第一所與AWS簽署雲創學院合作備忘錄的大學，學校連結產業創新聯盟，在產學合作、人才培育、創新育成等面向，協助台灣中部的企業與全球一流創新資源接軌；東海大學願意成為台灣中部地區開創的基地，引進世界級技術與數位經濟模式，結合在地產業知識，創新營運思維，解決實際問題。

AWS全球副總裁、大中華區執行董事容永康表示 ，台中市是台灣人口第二多的城市，是著名的文化之都，也是科技重鎮，在全球精密機械、智慧製造、手工具機、運動器材等領域扮演舉足輕重的角色。AWS很榮幸與東海大學共同成立台灣第一所雲創學院。

簽約儀式記者會後並舉辦產業論壇，邀請美國華盛頓市創新科技委員會召集人、同時也是AWS Educate計劃 Global Lead Ken Eisner 進行專題演講。同時，AWS也在東海大學舉辦「AWS University AWSome Day」，邀請卡內基美隆大學Maid F. Sakr教授以及AWS Academy 計劃Technical Program Manager陳曉煒博士，有兩百多位教授及學生出席共同學習AWS雲端。