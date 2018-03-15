大小朋友的回憶... 美玩具反斗城傳將收攤 英宣布關門

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）大小朋友的回憶－玩具反斗城－要收攤了！The Washington Post報導，在去年申請破產保護後試圖重生未果，傳統玩具零售巨頭「玩具反斗城」傳將關閉或賣出在美的全部800家門市，高達3.3萬人料將失業。

同時BBC報導，英國玩具反斗城14日宣布，境內的100家玩具反斗城門市在未來六周將會陸續熄燈。

「玩具反斗城」禁不住電商亞馬遜（Amazon）及 Walmart 及Target 等線上線下零售局頭的競爭，去年9月在美國和加拿大申請破產保護，以便進行債務重整，至於玩具反斗城在亞洲的合資企業、以及澳洲及歐洲的業務，去年公司指並不會受到影響。

The Washington Post報導，玩具反斗城債務重整進行進行的並不順利，也找不到買家接手，因此一月美國已先收掉182家門市，占全國門市五分之一，這幾天則有消息指玩具反斗城本周起已無力支付供應商貨款，傳員工接到訊息，指要做好結束營業的準備。

在加拿大，擁有多個知名玩具品牌的玩具製造商MGA集團，傳在本周三下標要買下加拿大境內全部82家玩具反斗城門市，收購金額不明，該集團傳也在考慮買下一半的美國400家門市，收購後仍會沿用「玩具反斗城」這個品牌。

玩具反斗城亞洲在財務上獨立於玩具反斗城在全球其他地方營運的公司，現於大中華區及東南亞市場經營逾二百家店鋪， 包括台灣、中國、香港、馬來西亞、新加坡、汶萊、和泰國， 並在菲律賓和澳門設有額外35家特許經營店。 在日本的161家店鋪，已於2017年3月，成功地加入玩具反斗城亞 洲，成為該合資企業泛亞洲區玩具連鎖店網絡的一部分。

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