彰化員中新二代圓夢 摘星上臺大

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）就讀彰化縣國立員林高中的陳芊羽，母親來自中國江西省，家境清寒卻努力學習，利用放學時間打工並苦讀完成學業，昨（14）日大學繁星推薦放榜，如願錄取國立台灣大學中文系。

畢業於彰化偏鄉大城國中的陳芊羽，是新住民第二代，母親來自中國江西省，家裡是低收入戶，國中會考入學成績只有1A4B並不突出，高中求學路上曾因家境而感到自卑。住校三年，放學後先在學校打工2小時賺取生活費，晚上再到教室自修。家裡的經濟情況不允許她參加補習，晚自習時連晚餐都吃不起，引起導師與化學老師的關注，化學老師林志龍經常送上水果食物為陳芊羽補充營養。

陳芊羽透露，起初對於林老師的贈與相當抗拒，但林老師的一席話「現在有能力幫妳，未來換妳有能力幫人」讓她卸下心防。同儕間也相互砥礪，同學怕她落後，特地借閱補習班講義，幫助她跟上進度。 希望將來成為國文老師到偏鄉執教，幫助更多需要的學童。

當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫你完成。昨日繁星放榜，陳芊羽以英文前標，國文滿級分，62級分錄取國立台灣大學中文系。

國立員林高中今年也祭出15萬獎學金招攬新生，希望吸引更多優秀學子就近就讀員中，讓升學率再創新高。