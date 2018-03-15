芬蘭擠下挪威成最快樂國家 台灣東亞第一、全球26

聯合國永續發展解決方案網路公布2018年世界快樂報告，芬蘭擠下挪威奪冠，名列世界最快樂國家，台灣由去年的33名上升至26名，躍進7名，在東亞國家中排名最優。



美聯社報導，永續發展解決方案網路（Sustainable Development Solutions Network）這份世界快樂報告（World Happiness Report）對156國快樂水平進行評比，評比因素包括平均餘命、社會支持及腐敗程度。



自2012年首份報告公布以來，北歐國家就獨占鰲頭，今年芬蘭勝過鄰國挪威，拿下冠軍。



第2至9名依序是挪威、丹麥、冰島、瑞士、荷蘭、加拿大、紐西蘭、瑞典及澳洲。美國則從去年的14名掉至18名。



台灣的26名在東亞居首，新加坡排在第34名，日本54名，南韓57名，香港76名，中國86名。



倒數3名都是非洲國家，蒲隆地156名，中非共和國155名，南蘇丹154名。



不同以往的是，今年的報告也對當中117國移民的快樂和福祉進行評比，這個項目也由芬蘭奪得第一，台灣則名列第38。



芬蘭人口550萬人，當中約30萬人是外國人或來自國外的居民。芬蘭移民主要來自其他歐洲國家，但也有移民是來自阿富汗、中國大陸、伊拉克和索馬利亞。



報告共同編輯、英屬哥倫比亞大學經濟學榮譽教授赫利威（John Helliwell）表示，前10名國家在整體及移民快樂上都拿下最高分。他表示，社會的快樂狀況似乎會蔓延。