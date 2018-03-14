君品「頤宮」奪米其林3星最高榮譽　主廚：醬料是關鍵

台北米其林指南唯一一家三星餐廳，由君品酒店頤宮中餐廳獲得，行政主廚陳偉強（右）、陳泰榮（左），對於獲獎都說「很開心」。中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「氣候在改，水質在改，用什麼方法呈現食材味道才是最重要的。」君品酒店「頤宮」行政主廚為了重現經典粵菜，堅持使用香港醬料，成為奪得米其林三星的關鍵。



首屆台北米其林指南今(14）日出爐，共有20家餐廳摘星，君品酒店頤宮中餐廳是全台唯一獲得三星的餐廳。



中央社記者今天專訪台北君品酒店「頤宮」行政主廚陳偉強及陳泰榮。陳偉強說，搭檔主廚陳泰榮提議使用香港的醬料料理，像是生抽、老抽、海鮮醬、醃鴨的醬料和粉類等，這些醬料的鹹度跟香氣，是台灣比不上的。

因此兩人都認為，醬料是讓他們一舉在首屆米其林指南，奪下三星的最大關鍵。



除了獨門醬料，陳偉強也強調「做菜給父母吃，絕對不會讓隨便的料理上桌。」他要求自己對客人就要像對父母一樣，要把十足心意端上桌，絕對不能出錯，他也以同樣標準要求團隊，期待每個員工都能將心比心，才能感動用餐的客人。



陳偉強坦言，一舉得三星壓力很大，「畢竟一星、二星都有進步空間，三星維持不易」，不過他也承諾，會持續料理的初衷，將最好的菜餚端上桌。



另一行政主廚陳泰榮則說，「身為一個廚師，想要有不斷的創新靈感就必須多看、多聽、多嘗試，料理這本書永遠沒有讀完的一天」。

儘管已經是行政主廚，陳泰榮仍喜愛走訪各個不同國家，品嚐各式料理，讓傳統粵菜有西式擺盤，呈現讓人驚喜的菜餚。



被問到得獎感言，兩人都謙虛地說「從沒想過會得獎」。兩人得獎後最想做的事情都是好好回家睡覺，明天才能提供最好的料理給客人品嚐。



對於第一次到「頤宮」用餐的饕客，陳泰榮推薦必點菜色有燒臘和點心類，例如叉燒、蝦餃皇、鮑魚燒賣、叉燒包等都是兩人的拿手料理。



中央社引述雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，米其林三星榮耀，是歸屬於頤宮中餐廳現場每一位在第一線同仁共同努力的成果。未來將以最認真的態度，更加兢兢業業地持續維持品質，以戒慎恐懼的態度致力為來到君品的每位賓客，創造獨特和卓越的餐飲體驗。