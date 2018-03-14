2018金點設計獎熱烈徵件中！歡迎全球設計好手踴躍挑戰

(台灣英文新聞/黃慧瑜​ 綜合報導)全球華人市場最頂尖設計獎項，2018金點設計獎熱烈徵件中，即日起至6月28日（四）截止，歡迎全球設計好手踴躍報名，競逐年度最佳設計榮耀。

金點設計獎創辦至今已有37年歷史，2014年起擴大辦理，每年吸引眾多知名大廠及設計公司參與，是華人地區最具影響力的專業設計獎項。今年，金點設計獎主辦單位深入了解國際設計趨勢、市場脈動與社會需求，將參賽類別調整為「產品設計類」、「傳達設計類」、「空間設計類」與「整合設計類」等4大類，並首度放寬申請資格，全球業者或設計團隊皆可報名參加，廣邀來自世界各地的好設計。

今年起金點設計獎新增「整合設計類」，從專業策展、服務設計及社會設計等面向募集優秀作品。除了近年愈來愈受重視的服務設計與社會設計，主辦單位表示，整合跨域知識運用設計傳達各類議題，進而創造體驗價值的「專業策展」，已成為時代趨勢；其設計的向度也不僅限於「空間」，更是出於多面向的設計考量，因而納入整合設計類的評選範疇。「傳達設計類」則整併自原有的「包裝設計類」與「視覺傳達設計類」，涵蓋了包裝、廣告、書籍、識別系統及數位多媒體（Digital multimedia）等多元領域。

金點設計獎自升級轉型以來，每年皆有許多國內外設計公司或知名企業踴躍參賽，如明基電通（BenQ Corporation）、郭元益食品、久裕興業科技、仙草影像、何佳興設計工作室、香港壹正企劃有限公司、格式設計、南京瀚清堂設計等，顯見獎項廣受國內外企業及設計界重視。近年更有不少新生代設計團隊積極參與，展現豐沛的創意能量，如簡訊設計行銷有限公司、第二計劃有限公司、奇意果國際有限公司等，皆曾取得年度最佳設計獎的佳績。

為了展現金點設計獎的公信力與專業性，每年主辦單位邀請國內外專家擔任評審，陣容集結設計、學術與媒體專業人士，奠定獎項的權威性與專業價值。金點設計獎每年經嚴格評審制度選出的得獎作品，由於能夠充分反映社會趨勢與時代潮流，並持續發掘創新設計，經常受到國內外媒體關注報導，進而增加作品在業界及國際市場的能見度。

2018金點設計獎即日起開始徵件，6月28日（四）下午5點截止報名。4月30日（一）前報名者，可享有早鳥價優惠。申請者須為業者或設計團隊，參賽產品則須為已商品化銷售之產品。評選將分為初審、複審、決審三階段進行，通過複審即為「金點設計獎」得主，授予證書與金點設計標章使用權。象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」，則於年底頒獎典禮上公布，並另授予獎座一座。2018金點設計獎詳細報名資訊，請至 http://www.goldenpin.org.tw/ 查詢。