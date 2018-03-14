原轉會報告書：今年完成具原民觀點的「原住民族史通論」

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」今（14）日公布2017年工作報告書，除了收錄原轉會過去一年來四次會議加上會前會的各項資料，也紀錄了原轉會五個主題小組的年度工作成果及今（2018）年目標。

總統府發言人林鶴明表示，去年底原轉會召開第四次委員會議時，幕僚單位與五個主題（土地、文化、歷史、語言、和解）小組即提交年度工作報告書初稿，經委員會議討論後進行修改、編輯，終於今日正式公布核訂版本。

林鶴明提及，報告書分成四章，全書達450餘頁，呈現了過去一年來原轉會各項工作的推動情形。

根據報告書，歷史小組在東華大學副教授林素珍的召集下，分析了「12年國教」 社會領域課綱，以及各級學校歷史教科書中，關於原住民族歷史觀點的討論，並與課綱研擬單位做最終研討及修正。

報告書還指出，歷史小組預計在今年完成具有台灣原住民族觀點的「原住民族史通論」一書。

文化小組在台灣史前文化博物館副館長林志興（Agilasay Pakawyan）的帶領下，在過去一年舉辦九場與原住民族文化議題相關的座談會；今年，文化小組則會進一步訪談各族耆老，了解族人在二戰後經歷「同化教育」的經驗。

同樣地，語言小組去年在中央研究院兼任研究員童春發（Masegeseg Z. Gadu）的召集下，已初步釐清戰後國民政府推行「國語運動」對各族族語造成的傷害等史料搜集，而新的一年，小組將持續彙整曾經歷「禁說族語」時期的族人、或是法令執行者的口述歷史。

此外，土地小組則是在東華大學副教授蔡志偉（Awi Mona）的帶領下，協調林務局、國軍退除役官兵輔導委員會，以及台糖公司三個單位，著手整理過去各單位取得土地的相關檔案，希望藉此釐清歷史真相。

土地小組也表示，將在今年舉辦一系列的「部落意見諮詢座談會」，進一步了解族人對土地議題的想法。

最後，和解小組去年則在東華大學副教授謝若蘭的帶領下，透過廣播與演講等方式，增進大眾了解總統蔡英文向原住民族道歉的緣由，原住民族歷史正義與轉型正義的意義，而今年和解小組也將持續與社會大眾溝通。

總統府表示，原轉會2017年工作報告書全文自即日起在原轉會網站上公開，歡迎各界下載檢視。

依據《總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會設置要點》規定，每年度結束前，原轉會應就工作推動情形提出年度報告書。