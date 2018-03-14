衛生紙風波 公平會罰大潤發350萬

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）從2月底傳出衛生紙喊漲，造成民眾一股搶購熱潮，甚至引起外國媒體的關注和報導。公平交易委員會逐一約談各家通路商以及紙廠後，今（14）日表示，大潤發發布衛生紙漲價之不實資訊進行促銷行為，誤導消費大眾，引發衛生紙商品突發性供需失調，為足以影響交易秩序之欺罔行為，違反公平交易法第25條規定，處新臺幣350萬元罰鍰。

公平交易委員調查過程發現，大潤發公司為推銷該公司於2月23日至2月27日之衛生紙促銷檔期，於2月23日上午以公關手機及電子郵件發送「衛生紙確定大漲30% 賣場業績急飆5倍」乙則訊息，內容均由大潤發公司所撰擬並主動發送予各大媒體。

該公司2月23日發布之系爭新聞整體觀之，標題即為「衛生紙確定大漲30%」，進一步提及漲幅可能時點及幅度等，其後帶出該公司於同日至27日之衛生紙促銷方案，並宣稱其將繼續維持衛生紙低價策略。前後對照，大潤發公司先行以上游大廠衛生紙確定漲價之未經證實訊息，再說明促銷方案，試圖趁機拉抬消費者青睞促銷方案之意圖甚明。

公平會表示，大潤發公司以誤導消費大眾之衛生紙漲價訊息，進行不實促銷，導致衛生紙市場突發性供需失調之異常現象，已違反公平交易法第25條規定，故予以處分。至於衛生紙製造業者擬調價是否涉有不法聯合行為，公平會刻正續行調查中。