三峽區學幼童車聯合稽查  逃生門、滅火器列重點項目

新北市學幼童車聯合稽查小組(交通部公路總局臺北區監理所、新北市警察局及教育局昨(13)日至三峽區龍埔國小實施學童課後接送車擴大聯合稽查，本次稽查加強查核安全門是否能正常開啟、滅火器是否於有效期限內等，藉以保障學幼童的乘車安全，本次計攔檢11輛學幼童接送車輛，其中5輛違規，違規情形為3輛補習班及課後照顧中心車輛未核備(罰鍰各6,000元)、1輛補習班車輛輪胎胎紋不足(通知參加臨檢)及1輛幼童專用車安全門蜂鳴器失效 (罰鍰900元)針對上述違規情形，稽查人員依照道路交通管理處罰條例相關規定處以罰鍰並要求改善。

新北市教育局辦理課後接送車輛稽查頻率為全國之冠，每周至少安排3至4次稽查，統計106年1月1日至107年2月28日止，依據本市學童課後接送車輛聯合稽查統計資料顯示，路邊臨檢共計201次，其中查獲23輛違規幼童專用車、44輛違規補習班車輛。補習班車輛常見違規事項為超載及使用未經本局核准備查車輛，另幼童專用車常見違規樣態為違規載送7歲以上學童、超載及滅火器失效。

為確保學幼童乘車安全，教育局籲請家長共同檢視貴子弟所乘坐之車輛是否有違規情事，並提醒業者加強車輛之管理，教育局亦將持續進行課後接送車之臨檢與稽查，以共同為學幼童乘車安全把關。