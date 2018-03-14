新北市第13所職業試探暨體驗教育中心「福和中心」揭牌啟用

新北市第13所職業試探暨體驗教育中心以化工為主題「福和中心」，於今(14)日在福和國中成立，提供國中小學生體驗更多元職業類群-「多媒體動畫」與「生活化學」體驗課程，邀請新北呂衛青副市長及教育部林騰蛟次長等多位貴賓共同參與揭牌典禮，並邀請網溪國小五、六年級學生現場體驗多媒體製作流程，將便利貼運用於逐格動畫拍攝，並與呂衛青副市長共同完成並剪輯出專屬的動畫，學生大呼超有趣!

呂衛青副市長表示，技職教育是臺灣經濟最重要的基礎，必須從小扎根及提早試探，新北領先全國將技職教育向下延伸至國小，自104年起，陸續成立13所不同職業類群的職業試探暨體驗教育中心，預計今(107)年再成立2所，完成本市九大分區15所職探中心，規劃6大類15群之完整職業課程，讓學生從中小學階段開始探索自己的職業性向與興趣，整合資源提供學生發揮創造力之實作場域。

福和中心位於本市永和區中心位置，鄰近捷運站，交通便利，為完整各職群課程，教育局規劃「科技與人文」及「民生化工」兩大主軸課程，結合復興商工、永和社區大學、松山工農師資資源，搭配教育部國民及學前教育署106學年度「國民中學區域職業試探與體驗示範中心」計畫，提供本市學生藝術及工業類（化工群）多元之職業試探暨體驗教育課程服務。其中「科技與人文」核心內容開設「多媒體動畫」課程，透過腳本構思、角色設計、動漫繪製、人物拍攝的過程瞭解動畫產生之原理與技能。另外，「民生化工」核心內容開設「生活化學」，配合學校現有植栽香草花園之香草，經由蒸餾、萃取純露及調合技術，學習化工之基本操作能力，製作天然無毒不傷手的環保清潔劑。

教育局表示，新北市將於九大分區完成15所職探中心，未來全市各區域國中小可以「校」為單位或採跨校方式，於課餘時間或寒暑假期間，參與國中技藝教育課程與國小職業試探暨體驗活動，各中心將持續提供國中及國小高年級學生對各類職業探索的機會，成為國中小學生推動技職教育之孕育基地