富邦證券：短天期或浮動利率債券ETF可降低資產組合波動

今年1月下半旬，美股三大指數一波下跌超過10%，VIX指數也
圖說: 10年期美國公債殖利率創四年新高
投資債券型ETF的好處
相較於股票，投資債券可收取固定配息，對投資人來說具較低風險、固定收益等優點。惟債券投資門檻相當高，動輒百萬台幣，選擇債券型ETF反而較適合投資金額較小的投資人。此外，債券ETF的交易方式可以像股票一樣在網路上進行電子交易，有公開交易的股價可以隨時買賣，操作方便，更具流動性，透明度高。雖然債券ETF並不會像投資債券一樣持有到到期，因此沒有到期日，也無法確定在一特定期間後保本。但優點是，債券ETF會定期納入新發行債券，因此，投資人選擇債券型ETF，就可享有當升息情況下，投資標的會持續更換新發行利率較高之債券，也較不會發生投資的債券利率相較市場利率低的情況。目前市面上可選擇的ETF商品包含短天期或浮動利率債券ETF。
債券ETF及其他投資商品比較
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債券ETF
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債券基金
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單一債券
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流動性
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高
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中
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低
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透明度
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高
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低
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高
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投資門檻
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低
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低
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高
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快速佈局
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高
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中
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低
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風險分散
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高
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高
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低
何謂短天期債券及浮動利率債券
富邦證券表示，由於一般債券發行之後，票面利率就固定不變，因此當市場利率上漲時，就會出現價格下跌的風險。而浮動利率債券則是可隨著參考利率調整票面利率，所以即使升息，這些債券價格的波動幅度也非常小，相對來說較能抵抗利率升高的不利影響。短天期債券，因為不同天期債券對利率敏感度不同，如果存續期間愈長，債券價格對利率變動的敏感度愈大，因此選擇的短期債券將會因為其存續期間較短，對利率的變化敏感度就越小，也較不會因為升息使債券價格出現大幅波動。
目前市面上流動性較好的短期債券ETF有MINT及NEAR二檔，PIMCO增強短期策略主動型ETF（MINT）成立於2009年11月，AUM為82.5億美元，投資標的以1年以下投資等級全球企業債為主，主要投資於投資等級公司債(46%)、房貸抵押債券（19%）及美國公債(17%)，主要持有發行公司有Viacom、巴克萊銀行、中日本高速公路、惠普公司。
iShares短期債券主動型ETF（NEAR）成立於2013年9月，AUM為30.1億美元，投資到期期限是3年以內的投資等級全球企業債，主要投資於資產擔保債券-ABS(32%)及金融(25%)，主要持有發行公司為摩根士丹利、美國銀行、高盛、摩根大通銀行。
流動性較好的浮動利率債券ETF有FLOT及FLRN二檔，iShares浮動利率債券ETF（FLOT）成立於2011年6月，AUM為70.1億美元，是浮動利率ETF中最受歡迎的基金之一，主要投資於到期期限是5年以下的全球大企業投資等級債，主要投資於銀行(52%)、超國家機構(9%)，主要持持有發行公司為高盛、摩根士丹利、花旗。
SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率（FLRN）成立於2011年11月，AUM為19.9億美元，是追蹤巴克萊美元浮動利率票據<5年指數，投資標的也以於5年以下的全球大企業投資等級債為主，主要投資於金融(55%)、工業(27%)，主要持有發行公司為摩根士丹利、國際復興開發銀行、高盛。
富邦證券表示，當金融市場面臨諸多不確定因素時，預期市場波動程度較高，投資人可選擇短天期或浮動利率債券ETF，這可以避免投資人擔心股市震盪拉回時，或又擔心在升息環境下對債券價格的不利影響，為短期的資金配置不可或缺的投資工具。
短債及浮動債相關 ETF
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ETF
代碼
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掛牌市場
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ETF 名稱
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類型
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追蹤指數
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MINT
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美國
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PIMCO增強短期策略主動型ETF
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短期債券
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Citigroup 3-Month Treasury Bill Index
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NEAR
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美國
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iShares短期債券主動型ETF
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短期債券
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MSCI World ex USA Momentum Index
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FLOT
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美國
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iShares浮動利率債券ETF
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浮動利率債券
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Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
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FLRN
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美國
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SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF
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浮動利率債券
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Bloomberg Barclays U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index