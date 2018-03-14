富邦證券：短天期或浮動利率債券ETF可降低資產組合波動

今年1月下半旬，美股三大指數一波下跌超過10%，VIX指數也 由10以下跳漲最高至54.92的高位， 顯示市場對於大盤的波動度及其恐慌情緒的提升。 這主要是因為市場持續憂慮通膨升溫、 聯準會縮表及美國預算赤字擴大的預期升高。而2月21日聯準會公 布的會議紀錄中也顯示，聯儲官員同時上調了對通膨的預期， 並表示美國經濟的強勁增長也增強了聯儲基金利率逐漸向上的合理性 ，進而推升美國10年期公債殖利率突破2.95%， 創下四年來的高點。目前市場憂心美國10年期公債殖利率若於今年 內急升至約3.5%「臨界點」，可能會對實體經濟造成衝擊， 因此預期今年市場波動程度將高於去年。富邦證券建議， 投資人拉高風險意識，資產配置以風險分散為主要考量， 並增加收益型資產部位，以息收作為資產的下檔保護。

圖說: 10年期美國公債殖利率創四年新高

投資債券型ETF的好處

相較於股票，投資債券可收取固定配息，對投資人來說具較低風險、固定收益等優點。惟債券投資門檻相當高，動輒百萬台幣，選擇債券型ETF反而較適合投資金額較小的投資人。此外，債券ETF的交易方式可以像股票一樣在網路上進行電子交易，有公開交易的股價可以隨時買賣，操作方便，更具流動性，透明度高。雖然債券ETF並不會像投資債券一樣持有到到期，因此沒有到期日，也無法確定在一特定期間後保本。但優點是，債券ETF會定期納入新發行債券，因此，投資人選擇債券型ETF，就可享有當升息情況下，投資標的會持續更換新發行利率較高之債券，也較不會發生投資的債券利率相較市場利率低的情況。目前市面上可選擇的ETF商品包含短天期或浮動利率債券ETF。

債券ETF及其他投資商品比較

債券ETF 債券基金 單一債券 流動性 高 中 低 透明度 高 低 高 投資門檻 低 低 高 快速佈局 高 中 低 風險分散 高 高 低

何謂短天期債券及浮動利率債券

富邦證券表示，由於一般債券發行之後，票面利率就固定不變，因此當市場利率上漲時，就會出現價格下跌的風險。而浮動利率債券則是可隨著參考利率調整票面利率，所以即使升息，這些債券價格的波動幅度也非常小，相對來說較能抵抗利率升高的不利影響。短天期債券，因為不同天期債券對利率敏感度不同，如果存續期間愈長，債券價格對利率變動的敏感度愈大，因此選擇的短期債券將會因為其存續期間較短，對利率的變化敏感度就越小，也較不會因為升息使債券價格出現大幅波動。

目前市面上流動性較好的短期債券ETF有MINT及NEAR二檔，PIMCO增強短期策略主動型ETF（MINT）成立於2009年11月，AUM為82.5億美元，投資標的以1年以下投資等級全球企業債為主，主要投資於投資等級公司債(46%)、房貸抵押債券（19%）及美國公債(17%)，主要持有發行公司有Viacom、巴克萊銀行、中日本高速公路、惠普公司。

iShares短期債券主動型ETF（NEAR）成立於2013年9月，AUM為30.1億美元，投資到期期限是3年以內的投資等級全球企業債，主要投資於資產擔保債券-ABS(32%)及金融(25%)，主要持有發行公司為摩根士丹利、美國銀行、高盛、摩根大通銀行。

流動性較好的浮動利率債券ETF有FLOT及FLRN二檔，iShares浮動利率債券ETF（FLOT）成立於2011年6月，AUM為70.1億美元，是浮動利率ETF中最受歡迎的基金之一，主要投資於到期期限是5年以下的全球大企業投資等級債，主要投資於銀行(52%)、超國家機構(9%)，主要持持有發行公司為高盛、摩根士丹利、花旗。

SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率（FLRN）成立於2011年11月，AUM為19.9億美元，是追蹤巴克萊美元浮動利率票據<5年指數，投資標的也以於5年以下的全球大企業投資等級債為主，主要投資於金融(55%)、工業(27%)，主要持有發行公司為摩根士丹利、國際復興開發銀行、高盛。

富邦證券表示，當金融市場面臨諸多不確定因素時，預期市場波動程度較高，投資人可選擇短天期或浮動利率債券ETF，這可以避免投資人擔心股市震盪拉回時，或又擔心在升息環境下對債券價格的不利影響，為短期的資金配置不可或缺的投資工具。

短債及浮動債相關 ETF