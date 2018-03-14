富邦新興雙印主權債券基金 3月14日起募集

全球股市、新興市場及高收益債自金融海嘯以來已漲了一大段，2018年的資產配置布局，也該有新思維。富邦投信3月14日起將募集富邦新興雙印主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)，該基金經理人陳侑宣表示，由於雙印兩國(印度、印尼)國債具備經濟成長、息收信評相對高、匯率相對穩定、風險分散效果佳等四大特性，是投資人應納入2018年投資組合的首選標的。

印度莫迪政府及印尼佐科威政府自上任以來，均大力推行經濟改革，包括擴增基礎建設、稅制改革、吸引外資投資等措施，均獲得國內民眾以及國際資金認同，因此展望2019兩國總統大選，兩國現任總統、總理獲得4~6成高支持度，連任勝選機會極高，預期目前正在進行中的政經改革政策得以延續。陳侑宣說，雙印兩國未來三年預期經濟成長率也是新興亞洲的佼佼者，平均每年分別有7.4%、5.5%的經濟成長。

從國家主權債信評等而言，陳侑宣指出，國際三大信評機構針對印度及印尼兩國均給予投資等級評等，其中穆迪去年將印度國家債信評等調升為Baa2，而標準普爾及惠譽也先後在去年調升印尼國家債信評等調升為BBB-及BBB，且以評等展望角度而言，三家信評機構針對印度、印尼兩國均給予穩定或正向展望，意味著中短期內兩國主權債信沒有調降評等的疑慮。