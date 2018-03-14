反剝削！ 外籍移工攜勞團北車抗議盼納勞基法

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）為反對剝削與抗議性暴力，數十名來自菲律賓及印尼的女性移工11日齊聚台北車站大廳，舉辦「OBR反抗女性剝削」活動。桃園市群眾服務協會、移工國際台灣分會、印尼工人團結聯盟等團體到場聲援，並呼籲社會正視外籍女性移工遭遇的職場困境，盼政府修法將家庭看護移工納入勞基法與健保。

OBR全名「One Billion Rising Taiwan」，最先由女權鬥士伊芙•恩斯勒(Eve Ensler)為反剝削而發起，隨著台灣女性家庭看護工超過20萬，這些為台灣社會提供大量家庭照護的女性，並不受勞基法保障，沒有最低工資保障，超時工作卻沒有加班費，職災更申請不到補償金，付出的時間與心力卻沒有得到應有的回報，是處於社會弱勢的一群人。

印尼工人團結聯盟副主席安妮（Annie）表示，女性移工在台灣除薪水經常被仲介敲詐外，護照被僱主克扣，無個人隱私，且因其女性身份，面臨性騷擾或身心暴力的機率陡增，沒有法律的保護，就算受到壓迫剝削也無處伸冤。許多印尼、菲律賓的女性雖因經濟困頓才來臺工作，仍然需要基本人權保障，否則這就不是員工，而是奴隸了。

安妮更表示，希望藉由本次北車抗議活動，讓政府正視外籍移工的基本訴求，停止對女性移工的剝削，家庭看護工也能早日納入勞基法保障名單的一員。