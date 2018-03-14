恐怖巧合或政治陰謀？俄人又在英國喪命

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)英國又傳出一名俄羅斯人死亡，他與普丁政敵有密切關聯。目前英國反恐警察已開始調查。

《美聯社》報導，該俄羅斯商人名為尼古拉‧古斯塔夫（Nikolai Glushkov），他在俄羅斯的律師已證實他的死亡。警方表示，古斯塔夫被發現陳屍在自己家中，但目前尚無證據顯示，本案和謝爾蓋•斯克里帕爾（Sergei Skripa）及他的女兒疑似遭俄方下神經毒有無關聯。不過，由於時機敏感，英國警方已決定，將重新徹查多起俄人在英喪命案件。

報導指出，古斯塔夫是俄羅斯金融寡頭鮑里斯·別列佐夫斯基（Boris Berezovsky）的夥伴。別列佐夫斯基與普丁為敵對關係，並在2013年於倫敦去世。目前警方仍未查明別列佐夫斯基是死於自殺或是謀殺，但古斯塔夫告訴英國《衛報》記者，他不相信列佐夫斯基是自殺身亡。

報導回顧，古斯塔夫曾因涉嫌盜取別列佐夫斯基公司的金錢，而在2004年遭法院判處3年3個月有期徒刑。獲釋後，他前往英國，並似乎得到英國政治庇護。

在2017年，俄羅斯法院突然決定再次審查古斯塔夫案，並在當事人未到庭的情況下，判處古斯塔夫8年有期徒刑。之後，俄羅斯駐英大使館便將古斯塔夫照片張貼在「通緝犯」欄位上，但英國政府仍拒絕引渡古斯塔夫。

恐怖巧合或政治陰謀？又一俄人在英國喪命

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