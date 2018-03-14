英國挹注政府資金　盼加強台、英研發合作

（台灣英文新聞／綜合報導）英國在台辦事處宣布，訂於本月21日在台北舉行「台英創新產業研究人員移地研究計畫 」啟動典禮，屆時英國外交部首席科學顧問葛林姆斯（Robin Grimes）教授將來台主持，為這項可望深化台、英兩國合作的計畫揭幕。

根據英國在台辦事處（British Office Taipei）資料，該項計畫為英國政府首度挹注政府資金，來支持台灣創新產業研究人員，期盼能加強英國與台灣間的研發合作，葛林姆斯將於典禮中，另行公佈計畫的相關細節。

事實上，葛林姆斯曾在上週短暫訪台，並在英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）的陪同下，拜會台灣工業技術研究院， 英國在台辦事處指出，除了就自動駕駛科技與工研院人員進行意見交流外，葛林姆斯也與工研院所研發的智慧視覺系統機器人（Intelligent Vision System for Companion Robots）對奕西洋棋，近一步認識了台灣在人工智慧領域的應用與發展。

英國在台辦事處提及，葛林姆斯此行大為讚揚台灣機器人的研發成果；也期待21日在副總統陳建仁的見證下，開啟台英雙方進一步的合作計畫。

此外，葛林姆斯的訪台行程還包括三場分別於台南成功大學、高雄高中，以及台北中研院的演講，探討英國科學等相關主題，並在高雄參加英國校友會酒會。