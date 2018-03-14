結核病高風險群：慢性病患者　新北提供免費檢驗

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）雖然我國結核病感染人數年年下降，但仍是國人感染率最高的法定傳染病，研究指出世界人口約有1/3是「潛伏結核感染者」其一生中約有5-10%的機會發病，其中洗腎病人發病率為一般民眾的23倍；糖尿病友也有將近5倍之高。新北市政府呼籲病友可前往衛生所免費篩檢，發病前預防性投藥。

新北市衛生局106年調查發現，全市10,014名洗腎病人有89人是結核病確診個案，發病機率0.89%，是一般民眾的23.2倍；另175,899名糖尿病友中，有291人確診個案，發病機率0.16%，是一般民眾的4.8倍，顯示慢性病人較一般民眾有更高的發病風險。

疾管署結核病防治專家委員、臺大醫院胸腔內科樹金忠醫師指出，結核病患者只是冰山一角，潛伏結核感染者才是水面下真正的大冰山，隨著結核病的診斷與治療進步，以往注重發病後治療的防治策略也要改變，必須同時注重高危險族群的「潛伏結核感染」預防性治療，才能有效降低結核病。

新北市衛生局副局長許朝程呼籲洗腎患者、糖尿病友(年齡在45歲以上糖化血色素大於9.0%)持健保卡及相關證件(洗腎患者持重大傷病卡)可到衛生所免費檢驗，在發病前預防性投藥，降低發病風險。

許朝程表示，「丙型干擾素釋放抽血試驗」快速且具有高度專一性及敏感度；新型治療藥物「速克伏」則讓服藥時程從9個月吃270次藥減少到3個月12次，不僅免費、便利維護自身的健康，亦可避免發病傳播給他人。

【結核病小百科】（資料來源：疾管署）

結核病的主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染。主要是因為帶菌的結核病患者常在吐痰、咳嗽、講話、唱歌或大笑時，產生帶有結核桿菌的飛沫，如果不小心吸入患者產生的飛沫，就有可能感染。結核病不會經由衣服或食器傳染。另如果飛沫黏在空氣中的小塵埃中，即使飛沫乾燥後，飛沫殘核仍然可能造成感染，因此即使離開感染源甚遠，如果不小心吸入患者產生的飛沫殘核，仍然有可能感染，這就是所謂的空氣感染。