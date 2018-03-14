(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本過去建築業常使用致癌物質石棉，導致勞工罹患肺癌。對此，勞工決定團結對日本政府和建商提起訴訟，並在今日獲得東京高院認可，判決政府須賠償22億日圓。這是日本第2件工地石棉集體訴訟，高院都認爲政府有責任。

《NHK》報導，由於過去業界常使用石棉作爲廉價建材，造成在工廠或工地工作之勞工罹患肺癌，因此各地均有勞工或其家屬提起訴訟，要求政府和廠商負責。

在工廠勞工方面，4年前日本最高法院對大阪泉南地區訴訟做出判決，確定日本政府有責任。判決指出，日本政府要求資方設置排氣系統的腳步過慢，並據此要求日本政府賠償當時的勞工或其遺孀。之後，其他工廠也陸續興訟，而日本政府則是遵循最高法院判斷，力圖和解。

另一方面，工地勞工或其家人，也開始在各地提起訴訟，要求政府和建材廠賠償。《NHK》引述原告團説明，表示目前已提起6件訴訟，共有800多名原告參與。

根據台灣「國家環境毒物研究中心」説明，石棉具有強度跟彈性可供編織，還可耐高溫。因為這些不同的特性，石棉被廣泛運用在製成材料中，像是建材、耐高溫纖維、包裝、墊片及包覆塗料上。但石棉是有致癌性的，會導致肺癌及間皮瘤，高濃度暴露，則會令胸腔黏膜變厚而可能壓迫到呼吸。

石棉（圖片來源：京都府網站）

日本石棉訴訟勞工勝利！日政府須賠償22億日圓