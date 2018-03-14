研究：全球氣溫上升4.5℃　50%物種恐在2080年瀕絕

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）世界自然基金會(WWF)、英國東英吉利大學與澳洲詹姆士庫克大學等研究團隊發現，萬一全球氣溫持續上升到4.5℃時，原本生活在生物多樣性豐富的區域物種，會有近50%在2080年瀕臨滅絕，研究報告已於3月14日刊登於Climatic Change期刊。

研究報告載明，氣候變化已經影響到物種及其分佈。分佈範圍的變化已經發生，並預計會加速諸多普遍的動植物及其生態系統的相關風險。

研究團隊根據世界自然基金會於全球列舉的200個自然原始生能園區其中的35個收容眾多野生物種、特有生物與瀕危物種的生態園區進行研究，如亞馬遜、澳洲大堡礁、納米比亞沙漠等區，「通過研究一系列預測全球均溫，並模擬其對物種所造成的影響，再找出物種如何適應氣候變遷」。

英國東英吉利大學教授Rachel Warren接受法媒《世界郵報》(Le Monde)的訪問時表示，所有的計算數據都在20X20的框架下，推算出多元物種在適應氣候變遷後，哪些物種會存活下來，又有哪些會面臨滅絕。

《世界郵報》報導，研究團隊量化了各國在「巴黎協定」下減排承諾的整體好處，並進一步將全球暖化預測從工業化時代升溫到2.7°C與3.2°C二個不同情境，另外還預測從工業化時代到升溫4.5°C的情境，最後是氣候暖化限制在2°C的狀況。

科學家採用了Wallace Initiative 來模擬地理區域內居住的8萬物種從過去到未來，在不同季節的氣溫下、雨季、厚雲遮蓋等各種生活狀況進行相關模擬。

研究報告顯示，若根據「國家自定預期貢獻」（Intended Nationally Determined Contributions）對生物多樣性的保護故然有其重要性與益處，如果將升溫限制在2°C以內則會帶來更大的獲益。因此，如果按照「巴黎協定」的規定將全球氣溫上升限制在2°C的話，獲益會更大。