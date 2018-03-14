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研究：全球氣溫上升4.5℃　50%物種恐在2080年瀕絕

By 林靜怡,台灣英文新聞－編輯
2018/03/14 14:31

照片來源：Pixabay

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）世界自然基金會(WWF)、英國東英吉利大學與澳洲詹姆士庫克大學等研究團隊發現，萬一全球氣溫持續上升到4.5℃時，原本生活在生物多樣性豐富的區域物種，會有近50%在2080年瀕臨滅絕，研究報告已於3月14日刊登於Climatic Change期刊。

研究報告載明，氣候變化已經影響到物種及其分佈。分佈範圍的變化已經發生，並預計會加速諸多普遍的動植物及其生態系統的相關風險。

研究團隊根據世界自然基金會於全球列舉的200個自然原始生能園區其中的35個收容眾多野生物種、特有生物與瀕危物種的生態園區進行研究，如亞馬遜、澳洲大堡礁、納米比亞沙漠等區，「通過研究一系列預測全球均溫，並模擬其對物種所造成的影響，再找出物種如何適應氣候變遷」。

英國東英吉利大學教授Rachel Warren接受法媒《世界郵報》(Le Monde)的訪問時表示，所有的計算數據都在20X20的框架下，推算出多元物種在適應氣候變遷後，哪些物種會存活下來，又有哪些會面臨滅絕。

《世界郵報》報導，研究團隊量化了各國在「巴黎協定」下減排承諾的整體好處並進一步將全球暖化預測從工業化時代升溫到2.7°C與3.2°C二個不同情境，另外還預測從工業化時代到升溫4.5°C的情境，最後是氣候暖化限制在2°C的狀況。

科學家採用了Wallace Initiative 來模擬地理區域內居住的8萬物種從過去到未來，在不同季節的氣溫下、雨季、厚雲遮蓋等各種生活狀況進行相關模擬。

研究報告顯示，若根據「國家自定預期貢獻」（Intended Nationally Determined Contributions）對生物多樣性的保護故然有其重要性與益處，如果將升溫限制在2°C以內則會帶來更大的獲益。因此，如果按照「巴黎協定」的規定將全球氣溫上升限制在2°C的話，獲益會更大。
氣候變遷
國家自定預期貢獻
巴黎協定