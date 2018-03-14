《時間簡史》作者史蒂芬·霍金辭世　享壽76歲

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）暢銷科普書籍《時間簡史》（A Brief History of Time）作者、英國知名物理學家史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）於今（14）日辭世，享壽76歲。

根據英國《衛報》，霍金的家人在稍早發出聲明，證實霍金今早在位於劍橋的家中逝世，霍金的兒女在聲明中表示，「我們的父親於今日離世，對此我們感到無比傷心。」

霍金在1942年出生於於英國牛津，21歲時，在劍橋大學攻讀研究所的霍金，被診斷出患有肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症），並預告只剩下兩年可活。

然而霍金強韌的生命力極不願向疾病低頭的毅力使得他病情惡化的程度並不如專家預言快速，霍金得以持續從事研究、寫作，以及成家。霍金歷經兩段婚姻，並育有三名兒女。

到了80年代，霍金因為感染嚴重肺炎，手術後使得他再也無法發聲，必須藉由語音合成器與他人溝通。從此，坐在輪椅上、擁有略帶機器磁音的腔調便成了眾人對霍金最為深刻的印象，他還曾自嘲，表示輪椅和電腦合成聲音使得他很適合在電影裡演壞人。

長期在劍橋大學研究及教書的霍金，提出過最有名的研究包括黑洞及廣義相對論的相關理論，不過他也因為提出外星人若來到地球，不會對人類抱持善意一說引起爭議及廣泛討論。

而除了顯著的研究成果及著作外，霍金也因深具幽默感而受到歡迎，據指出，他的第一任妻子便是受霍金的風趣幽默與獨立性格所吸引，即使交往時便知道他罹患疾病，仍舊決定與他結為連理。

霍金傳奇的故事曾搬上大螢幕，2014年上映的電影《愛的萬物論》（The Theory of Everything）由艾迪·瑞德曼（Eddie Redmayne）詮釋霍金一角，也讓瑞德曼一舉摘下當年的奧斯卡金像獎最佳男主角獎項。

此外，霍金也曾在1993年《星艦迷航記》（Star Trek: The Next Generation）電視版、《生活大爆炸》（The Big Bang Theory） ，以及動畫《辛普森一家》（The Simpsons）等影集中客串演出，且飾演他自己。

在學術界與流行文化間穿梭自如的霍金，也因此成為當代最知名、家喻戶曉的科學家。