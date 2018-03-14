振興花蓮觀光補助延至6月底　賀陳旦：不用擔心經費不足

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央補助花蓮震後地方振興觀光計畫，鼓勵國人參加自由行「3355」旅宿活動。符合條件者每人最高可補助住宿費500元，但因原先經費只有500萬元，業者預估補助額度將在3月底提前「用完」。

《自由》報導，交通部長賀陳旦，今（14日）早參加花蓮地區災後交通建設與觀光產業重建會，強調觀光補助額度將延到6月底，不用擔心經費不足問題。

觀光局震後推出「花蓮遊、花蓮加油」方案，補助團客、鼓勵國人自由行及獎勵國際旅客到花蓮旅遊，原合計補助1500萬元，但業者多半反應額度不足。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，振興花蓮觀光政策一公布，各大旅館業者陸續接到民眾電話詢問補助細節，以2月平日住房率17％為例，3月推出後明顯成長了8％，約到22％至25％間，逐漸發揮吸引力。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，「3355」目前已申請107萬元，若要補助到6月底，至少需要3千萬元。由於目前申請情況踴躍，原500萬元的補助額度，恐會提前在3月底或清明連假期間用完。

交通部長賀陳旦表示，觀光補助額度確定延續到6月底，業者不用擔心經費不足問題。原本自由行3人成行方案，下月16日後則會開放平日2人成行就可獲得補助，盼能增加旅客平日旅遊花蓮意願，後續將責成觀光局辦理。

他強調，針對紓困方案及關於災損上限認定，包括房屋、產業災損的貸款與融資問題，都會交由國家發展委員會花蓮震災救助及重建專案小組，來為業者處理，交通部願意擔任窗口進行協助。

立法院交通委員會，今早在花蓮舉行考察花蓮地區災後交通建設，與觀光產業重建會，由召集委員蕭美琴主持。

針對震後振興花蓮觀光計畫，與會觀光業者一致反應擔心補助額度不足問題；6日政策上路至今，已有2千多人申請，經費支出逾100萬元。