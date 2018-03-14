(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本森友學園問題持續進展。安倍雖然一再強調，自己和妻子與本案絕無關聯，但隨著日本人民質疑聲浪越來越大，連執政聯盟内部也開始加強對安倍施壓。

前情提要：資方大老批財省耍國會 強調麻生要負監督責任

《NHK》報導，安倍於今（14）日在參院預算委員會面對自家議員西田昌司質詢，是否是有政治力量在背後，操控公務員捏造資訊，他僅回答希望麻生可以負責進行調查，並帶領財務省組織架構重整，拒絕正面回應西田的質詢。

安倍還強調，在篡改前的公文中，也無自己和妻子與本案關聯的記錄，因此兩人在國有土地「賤賣」以及給與森友學園開學許可等方面，明顯毫無關係。

而公明黨議員横山信一則質詢麻生，是否有來自「上方」的力量在影響財務省，逼迫他們篡改公文。麻生回答篡改公文是部分公務員個人行爲，並沒有任何不當的壓力。

根據《產經新聞》，自民黨大咖石破茂也開始採取批判態度。他表示，雖然安倍強烈希望國會進行修憲討論，但現在時機顯然不適合討論憲法，應該以恢復人民對政府的信心為優先。

自民黨幹事長石破茂（圖片來源：翻攝自You Tube）

而森友學園問題也導致日本國會空轉，恐造成重要法案和人事案，無法如期審查，使得日本整個國家機器停擺。

《日本經濟新聞》整理，安倍主打的勞動改革所需的相關法案，已經因爲主管的厚生勞動省提出有誤資料，而停滯一段時間了，再加上森友問題的話，可能最快要到4月才能正式進入國會審查。

在日本央行方面，正副總裁都將屆滿，尤其是總裁黑田東彥的任期在4月8日即將結束，因此若不盡快通過黑田連任案，則恐造成史上頭一遭「正副總裁都出缺」的窘境。

而由於麻生深陷森友問題，因此他很可能無法如期參與預計討論虛擬貨幣，和跨境電商課稅等重大財經議題的G20，對日本外交造成不利影響。

【森友】安倍忙切割關係 國會麻痺重要法案恐停擺