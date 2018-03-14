特殊族群染李斯特菌易致命 如何吃才能避免染病？

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）澳洲、非洲陸續爆發大規模李斯特菌感染事件，光是南非地區至少已有180人死亡、近千人感染。食藥署表示，李斯特菌廣泛存於自然界中，尤其是生食最易受到汙染，對於孕婦、老人、小孩或免疫力較弱之患者具有潛在致死之風險。提醒民眾注意衛生、避免生食，蔬果要清洗乾淨才食用。

李斯特菌為人畜共通傳染病源之一，常發現於土壤、腐生植物和許多哺乳動物的糞便中，易受污染之食品包括水果、生菜沙拉、即食食品、沙拉醬及未經適當殺菌的牛奶及冰淇淋等。該菌具有耐鹽性、在低溫下仍可生長繁殖之特性。李斯特菌中毒雖不多見，但死亡率高達30到35%，特別是孕婦、老人、小孩或免疫力較弱之族群。

食品如遭受單核球增多性李斯特菌汙染時，外觀看起來或聞起來，可能沒有腐敗，但仍然可能使人生病；其症狀包括噁心、嘔吐、持續發燒、肌肉酸痛、嚴重頭痛和頸部僵硬等。

為避免李斯特菌感染，食藥署提供消費者預防李斯特桿菌「五要」小撇步如下：

1.要洗手：維持良好的衛生習慣，飯前、便後及處理食品前應澈底洗手雙手，若於國外旅遊時，更應注意飲食衛生。

2.要新鮮：食材要新鮮，不生食損傷之蔬果，水果切開及產品製備後應即早食用。

3.要澈底清洗：瓜果類生長或採收時可能和土壤接觸並受污染，且表皮較粗糙的水果易藏污納垢，應澈底刷洗乾淨後再行分切。

4.要生熟食分開：蔬果類產品通常不經加熱食用，處理時應避免交叉污染。

5.要澈底加熱：肉類產品應澈底加熱，不食用未煮熟之禽畜水產品及未經適當殺菌之乳製品。