【糗大片】德商千億海水礦場投資中市　爆為一人公司　　

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）日前敲鑼打鼓大開記者會、簽訂備忘錄的千億海水礦場投資台中案，因金額過於龐大，加上尚未聞海水採礦技術進入商業量產實例引起媒體質疑，在深入調查後被揭為德國偏鄉的一人公司，所謂的千億台幣投資根本難以實現。

台中市長林佳龍日前高調召開記者會、簽定備忘錄，宣布被德商「哈利霍夫曼諮詢公司」相中，將在台中投資1100億元興建全球首座「海水採礦」場，計畫提煉鋰、鎂等原料。不過，由於該計劃因金額龐大引起《蘋果》質疑故展開深入調查，後來才發現來台簽約的霍夫曼（Harry Hoffman）是校長兼撞鐘，員工數僅一人，簡陋的網站寫的公司地址在德北偏鄉，且在德司法部、工商會皆無註冊，也未取得採礦專利。

面對質疑，台中市長林佳龍昨（１３）日深夜在臉書貼文坦承錯誤，感謝媒體與各界提出疑慮，認為市府掌握資訊不夠充分，應檢討改進，未來類似合作應要求投資者提供更具體的資料。

林佳龍表示，簽署MOU代表市府願意作為洽詢平台，協助對方在前期作業時的踩線、場勘等事務，也幫助對方了解台灣的作業規章，如果確定在台投資，後續就必須讓經濟部針對公司營業項目、資金來源、投資標的進行審查；即使確定投資台灣的地點，也還有環評及地方政府審查等多重把關程序。

他也指未來類似的合作，市府團隊應該要求投資公司提供更具體的潛在投資人意向及相關資料，招商過程會再嚴格把關。

不過網友已開炮，要求經發局長呂曜志為此嚴重失誤下台。

《蘋果》詢問市府與霍夫曼洽談過程，呂曜志稱，1個月前霍夫曼主動與市府接洽，說可投資台中，雙方並在簽約前3天首次碰面。呂曜志轉述，霍夫曼說爭取的國家很多，但台中的條件很好，所以選上台中。蘋果記者提出質疑與詢問結果後，呂曜志又改口簽訂過程不是一個月，而是「去年12月底，市長就要經發局評估。」呂也辯解，一開始就質疑人家，會讓對方感覺不禮貌，掩飾決策過程草率。