急於附和習近平政策的「台灣省代表團」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）每年三月在中國舉行的「人民政治協商會議」與「全國人民代表大會」（兩會），都會出現所謂的「台灣省代表團」，然而其中的代表，卻非全台2千300萬人民所熟知的政治人物或政務官，他們究竟是誰？為何會在中國的兩會上扮演代表台灣人民的角色？

BBC中文網對此有了深入的報導，在一篇題為《中國兩會上神秘的「台灣省代表團」》一文中，指出今（2018）年的「台灣省代表團」共有13名代表，其背景涵蓋黨政機關幹部、各領域專家學者，以及經商人士等。

報導指出，這13位代表多在中國出生、過去或現在還擁有台灣籍，他們之中，至少有八位是中國共產黨黨員、四位是台灣民主自治同盟（台盟，組織於香港成立）成員，也有人身兼兩種身份。

全國人民代表大會在1975年第四屆的會議中首次成立了「台灣省代表團」，根據法律，代表團成員由各省、自治區、直轄市和中央國家機關、中國人民解放軍中的台灣省籍同胞組成的協商選舉會議選舉產生。

對此，台灣大陸委員會告訴BBC中文網，「我們認為，中共利用人大台灣省代表團作為中國大陸對台統戰及推行政策的樣版，這些人既不在台灣生活，也不是台灣民眾選舉出來，完全不能代表台灣的民意。」

這些代表究竟如何為台灣人民發聲呢？事實證明，他們多半急於附和北京當局的政策及策略。

BBC中文網的報導便提及，針對中國國家主席習近平提出取消國家主席任期限制的修憲案，各代表在本月9日的「台灣開放團組會議」上的表達了他們的看法，無不齊聲力挺他們心目中的領袖。

像是福建省台灣同胞聯誼會副會長梁志強便表示，「修改主席任職期限是人民的心聲，是人民的共同意志」。

而貴州省台灣同胞聯誼會會長曾力群則表態對修憲「非常擁護，完全贊同，是民心所向」；另外，青島市台灣同胞聯誼會會長林青也提及，此次修憲是「以實際行動增強憲法的權威」。

相較於台灣人民多半對習近平幾乎是以一聲令下的方式，拍板決定了無限期連任一事感到不可思議，上述的代表團究竟代表了多少台灣人民的民意，可說是連路人也心理有數了。