台北美福「潮宴獅城饌」 星國廚界教父黃清標客座獻藝

流傳百年的譚府宴及鮮香美味的新加坡經典料理自2018年3月14日至3月25日於台北美福大飯店「潮宴獅城饌」美食活動登場，本次邀請到有新加坡「廚界教父」，同時為百年譚廚傳人─黃清標蒞臨客座，將風靡星國的多道美饌珍饈及譚廚料理帶到港潮餐廳「潮粵坊」，有譚廚百年傳奇湯品「祖庵金湯」，邀您飲一勺金湯掛鼎的晶透菁華；娘惹風味的「醬蒸龍躉拌麵」，嚐一口可感受龍躉魚躍上桌的鮮美滋味；加入新加坡經典食材的「肉骨茶燉花膠」渾厚香濃的湯體令人回味，還有「獅城黑椒龍蝦」等鮮香佳餚極品端呈，活動期間提供有個人套餐每位NT$3,000+10%起，四人共享桌菜每桌NT$10,800+10%起，此外，還有近20多道獅城單品供單點品嚐，訂位及詳情請洽02-7722-3390。

客座經驗豐富的黃主廚，本次再度受邀回台，除了帶來廣為熟知的譚府料理之外，新加坡知名的娘惹菜、咖哩風味佳餚，以及參巴、亞參料理亦同步登台。「參巴醬」是星馬一帶以辣椒為底的醬料，為娘惹菜常用佐醬，食材有蝦膏、乾辣椒、蒜頭、紅蔥頭、香茅、南薑、黃薑等香料製成。「亞參(Asam)」其實指的是羅望子(意指酸豆)，而「Asam」在馬來文為「酸」的意思，料理時常搭配蝦醬及各種香料使用，烹調的食材主要以魚類料理為主。「娘惹」一詞最早源自於鄭和下西洋時期，不同民族通婚下的女性後代稱為娘惹，由娘惹所料理的菜色即稱為「娘惹菜」，這類料理特性多味道濃厚，口味甜酸、辛辣，料理時喜歡使用華人食材搭配馬來香料，如山薑、南薑、香茅、羅望子、椰奶等。娘惹菜更因地域性又分為兩種，新加坡地區的口味偏甜，馬來西亞一帶的偏酸辣。