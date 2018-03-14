（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）美國總統川普13日突然在推特推文宣布撤換國務卿提勒森，副國務卿表示提勒森遭革職前未與川普談話，就在他發言後據報也同遭革職。川普一開始未說明原因，後來提到係因他與提勒森在伊朗核協議等其它國際議題立場相左。



副國務卿高德斯坦（Steve Goldstein）稍早指出，國務卿未能和總統說到話，不知道此事的原因，但他很感謝有機會為國效力。

出訪非洲的提勒森，還沒來得及和美國總統川普會晤，就跟全世界一起從推特上得知自己遭到革職的消息，不過這不是川普第一次，但可能是最後一次，羞辱提勒森。

提勒森的出線與難堪離去

前國務郷萊斯（Condoleezza Rice）及前國防部長Robert Gates當初力推提勒森任國務卿，認為這位石油公司Exxon前執行長憑藉他豐富的國際事務經驗，能在國際場合中確保美國利益，並妥善演繹川普主義及其「美國優先」的主張，又能不激化其它國家的情緒。

但是一年多來川普和提勒森在國際議題立場上裂痕愈來愈大，之後權力更被架空，他的籌碼很少，也無法改變川普的想法。BBC報導，在北韓議題上，川普推文直言提勒森是在浪費他的時間，其它國際議題上，川普直接派他的家庭成員出馬談判。

USA Today報導，川普在火掉提勒森後說明原因，他舉例伊朗核協議，指提森支持續採用2015年多邊協議，但川普拒絕。川普也指兩人在許多議題上意見相左。

北韓議題上，川普近日指已接受邀請和北韓領導人金正恩見面，但人當時在非洲訪問的提勒森表示對此決定不知情，不過矛盾的是，此前去年川普還對提勒森提議與北韓闢熱線溝通表示不以為然，覺得根本是在「浪費」他的時間。

另一個近日導火線就是英俄雙面間諜遇害事件，英國強力譴責俄羅斯，白宮方面雖譴責暴力卻拒談俄涉案，但前往非洲訪問13日清晨才返抵華盛頓的提勒森就批評俄羅斯，為英國政府認俄涉案調查結果背書，踩了與俄交好川普的地雷，媒體研判可能提勒森已意識到他在位時日不多，乾脆暢所欲言表達自己真實想法。

BBC報導分析，提勒森與川普是一對不搭的政治夥伴，兩人氣質個性風格迥異，最終還是會分道揚鑣。



提勒森離去後，國務卿一職確定將由中央情報局（CIA）局長Mike Pompeo取代，至於中情局長的職缺，則由Gina Haspel出任，如果提名通過，她也將是美國首位女性中情局長。​



川普開除美國務卿提勒森 外媒分析為什麼