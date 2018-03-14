財源滾滾 好運來 「烘爐地-福德正神悠遊卡」限量上市！

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）悠遊卡宮廟文創品又創新意，將推出《烘爐地-福德正神悠遊卡》，有別於以往實體硬幣發財金，悠遊卡公司將1元發財金直接加值於卡片內，並特別於烘爐地-南山福德宮，經由福德正神過爐加持，希望信眾旅途平安又發財。

《烘爐地-福德正神悠遊卡》卡片內含1元發財金，有別於以往實體硬幣的呈現，直接加值於卡片內，同時經過過香爐儀式，護祐持卡人財源滾滾、事業順利；版面金光閃閃，首次對外發行香味卡，讓添加檀香香味的卡片，能更顯土地公隨身護祐的效果。

農曆2月2日，土地公生，俗稱「頭牙」，工商業界在新年度裡祭拜土地公的第一個日子，悠遊卡在今年土地公生到來的前刻，發行《烘爐地-福德正神悠遊卡》，敬祝各方信眾與卡友「財源滾滾 好運來」。

悠遊卡公司過去曾與北、中、南部媽祖廟合作發行媽祖悠遊卡，獲得廣大迴響，商品詢問度居高，這次為更貼近信眾們的需求，找到烘爐地-南山福德宮，首次與廟宇合作發行土地公悠遊卡，本款戊戌年土地公生紀念版《烘爐地-福德正神悠遊卡》，自3月14日（二）起於全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富及PChome 24h購物販售，每張100元，數量有限，售完為止。



悠遊卡公司表示，為了更貼近民眾，悠遊卡在烘爐地-南山福德宮也提供小額消費應用，讓信眾在需要添香油錢時，也可使用悠遊卡刷卡付費，既省時又環保。

