eslite hotel誠品行旅X AXES誠品生活華人設計師展售平台

「想要絕無僅有,就必須時時刻刻保持與眾不同。(In order to be irreplaceable one must always be different.)」,這句話源自於香奈兒創辦人Coco Chanel香奈兒女士。旅程中,每位旅人都想留下與眾不同的記憶;生活中,每個人都想成為與眾不同的自己。eslite hotel誠品行旅時逢3週年慶,與AXES誠品生活華人設計師展售平台攜手設計,推出「AXES時尚共眠提案」,每晚NT$16,800起,讓旅人感受AXES精選品牌與設計師的靈感泉源與作品,更能帶走價值萬元的AXES Select Gifts,即日起至2018年4月30日開放預訂,每日限量2間房,限量總共30間。

AXES(Apparel X eslite spectrum)以支持華人設計為宗旨,為誠品生活華人設計師的展售平台。目前共網羅超過30位擁有豐沛創造力與作品表現力的華人設計師,包含:男女服飾、配件…等,從華人設計出發,以不同觀點打造一個「展售合一」的時尚流行創意平台。eslite hotel誠品行旅歡慶3週年,繼2週年與expo誠品生活文創平台共同策劃「住了才知道|好感生活展」之後,今年更特別與AXES誠品生活華人設計師展售平台合作,邀請AXES平台中多位設計師與品牌,以創作靈感為泉源,集結多款作品展示,推出「AXES時尚共眠提案」,讓旅人在入住同時,感受到每位設計師的創造力、表現力與作品實踐的精彩。

「AXES時尚共眠提案」主題旅宿內容包含入住誠品行旅行政套房一晚、The Chapter Café晨光早餐2客、The Lounge迎賓茶食與館內設施免費使用之外,客房內更呈現了多個品牌與設計師佈置巧思的「時尚實演展示」,像是擅長以針織技藝、原創布料、古代服飾元素為主要特色的旅英設計師詹朴,所創立的女裝品牌-APUJAN,創作主題多與文學奇幻及時間有關,於客房內展示了2015春夏至2018春夏作品的創作參考書單,讓旅人能在房內閱讀感受設計師從書本中所迸發的靈感;擅長運用異材質、創造出多款摩登優雅領結的設計師王偉旭-WEIXU WANG,以手打領結、波浪領結製成的立體框畫,展現出跨時代與跨性別的配件展現。

結合旅行與生活、提昇穿著質感,期許讓旅人成為街頭最時尚風景的WEAVISM,則是首度挑戰寢具設計。台灣最常見的養殖魚-虱目魚,除了食用功能之外,一般被視為無用的魚鱗則成為WEAVISM的珍寶。使用虱目魚魚鱗淬煉出的膠原蛋白入紗,再將膠原蛋白紗製成寢具,讓旅人睡眠的同時可享受膠原蛋白紗舒適的觸感,即使裸睡也舒適不磨擦,不造成身體肌膚負擔。

此外,入住「AXES時尚共眠提案」主題旅宿還能獲得由AXES精選的多款「AXES Select Gifts」:APUJAN誠品行旅活動限定色緹花圍巾1條(價值NT$10,500)、WEIXU WANG設計師手工波浪領結1個(價值NT$1,890)、WEAVISM膠原蛋白枕頭套1個(價值NT$980)、設計師Yu-Shan以水牛皮製程的Darker Than Black Bags品牌真皮卡夾1個(價值NT$1,280)、從18世紀歐洲古典風格轉化成細膩手繪線條的PAPERSELF Tattoo Me刺青貼紙1份(價值約NT$400)、無6毒配方的TROPE DREAMING 90金色漆面亮澤指甲油1瓶(價值約NT$395)與AXES品牌優惠券,入住就能把總價值約NT$15,445的精選設計師商品帶回家。