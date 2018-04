【快訊】川普發推特炒了美國務卿提勒森　由中情局長取代

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)美國總統川普13日突然在推特發文宣布,相當於美國外交部長的國務卿提勒森被炒魷魚了,他的職務將提名現任中央情報局(CIA)局長龐比歐(Mike Pompeo)取代。

川普在推文中表示,相信龐比歐在新職務上會做得很好,並且感謝現任國務卿提勒森的效力。

至於中情局長的職缺,川普宣布由吉娜哈斯波(Gina Haspel)出任,如果提名通過,她也將是美國首位女性中情局長。​

美聯社報導,提勒森剛從非洲出訪回國4個小時,川普就推文將他炒魷魚。​雖然川普對他不滿以及他可能被開除的說法,已經流傳了好幾個月,但提勒森從未表示要離職 。 更何況美國與北韓雙方領袖,很有可能在5月展開歷史性的會談。

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!