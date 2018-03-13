【快訊】川普發推特炒了美國務卿提勒森　由中情局長取代

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）美國總統川普13日突然在推特發文宣布，相當於美國外交部長的國務卿提勒森被炒魷魚了，他的職務將提名現任中央情報局（CIA）局長龐比歐(Mike Pompeo)取代。
川普在推文中表示，相信龐比歐在新職務上會做得很好，並且感謝現任國務卿提勒森的效力。
至於中情局長的職缺，川普宣布由吉娜哈斯波（Gina Haspel)出任，如果提名通過，她也將是美國首位女性中情局長。
美聯社報導，提勒森剛從非洲出訪回國4個小時，川普就推文將他炒魷魚。雖然川普對他不滿以及他可能被開除的說法，已經流傳了好幾個月，但提勒森從未表示要離職 。 更何況美國與北韓雙方領袖，很有可能在5月展開歷史性的會談。
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018