【快訊】川普發推特炒了美國務卿提勒森　由中情局長取代

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）美國總統川普13日突然在推特發文宣布，相當於美國外交部長的國務卿提勒森被炒魷魚了，他的職務將提名現任中央情報局（CIA）局長龐比歐(Mike Pompeo)取代。

川普在推文中表示，相信龐比歐在新職務上會做得很好，並且感謝現任國務卿提勒森的效力。

至於中情局長的職缺，川普宣布由吉娜哈斯波（Gina Haspel)出任，如果提名通過，她也將是美國首位女性中情局長。​

美聯社報導，提勒森剛從非洲出訪回國4個小時，川普就推文將他炒魷魚。​雖然川普對他不滿以及他可能被開除的說法，已經流傳了好幾個月，但提勒森從未表示要離職 。 更何況美國與北韓雙方領袖，很有可能在5月展開歷史性的會談。