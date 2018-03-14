秘魯出土6具3指木乃伊？身份引發爭議

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）去年一個超自然研究團隊聲稱於秘魯古城納斯卡（Nazca）發現6具3指木乃伊，宣稱木乃伊歷史可追溯至今大約1500年前，引發外界爭議。一名俄國科學家更宣稱經過研究，證實這批木乃伊的真實身份是外星人。

根據英國《每日郵報》報導，秘魯古城納斯卡去年出土一批怪異木乃伊，高約1米7，頭骨瘦長，兩手各僅3根長手指，出土時呈現抱膝抬頭姿勢。其中一具木乃伊被命名瑪利亞（Maria）。曾是調查記者的傑米‧莫桑（Jamie Maussan），也是研究團隊的成員之一，他表示從團隊研究結果發現，「瑪利亞」的肋骨結構和一般人類不同，雖然身形與人類相似，但部分細節卻迥異，懷疑這是外星人的遺骸。

一名俄國科學家柯洛柯夫（Konstantin Korotkov）更表示，經過碳年代測定分析與解剖結果看來，木乃伊骨骼有三根手指，缺少鼻腔與下顎，身體結構與現代人類不同，可能是外星人、生物機器人，甚至是未被發現的古代種族。

然而，許多人認為光憑這些所謂的「證據」不足以取信大眾。尤其調查團隊成員傑米‧莫桑的多項捏造前科讓人對木乃伊的真實性有極大懷疑。2005年傑米曾聲稱從1947年墜毀的UFO裡發現外星人殘骸，結果照片被踢爆是拍自北美土著兒童的木乃伊，2008年時傑米曾宣稱他發明了可拍攝人體靈魂的攝影機，引發熱議。

也有人質疑，整起事件就是「惡作劇」，木乃伊看起來就像劣質的石膏作品，三根手指還是刻意黏上去的，目的就是想出名而已。