流感仍在流行期 周歲女嬰住院一個月過世

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾病管制署今（13）日表示，國內流感疫情仍在流行期，上增新增14死，其中一名為北部1歲女嬰。提醒民眾近期早晚溫差較大，應持續加強個人手部衛生、咳嗽禮節，並落實生病不上班、不上課等措施，避免病毒因人際往來造成傳播。

疾管署監測資料顯示，上週（3月4日至3月10日）類流感門急診類就診人次為102,741，較前一週下降11%，整體疫情逐漸趨緩。上週新增50例流感併發重症確定病例，其中40例未接種本季流感疫苗。

另外，新增14例流感死亡個案（13例B型及1例H3N2），個案均於春節（含）前發病，其中13例有慢性病史，12例未接種本季流感疫苗。

引述中央社報導，疾管署防疫醫師黃婉婷表示，14例死亡個案年齡分布為1至95歲，其中13人都有慢性病史，12人沒有接種本季流感疫苗，且都是在農曆春節（含）前發病。其中年齡最小的1歲女童感染H3N2，本身就有免疫低下、先天性心臟病，加上是嬰幼兒，是感染流感併發重症的高風險族群。

國外疫情方面，根據各國官方公布之最新資料指出，美國、歐洲、日本、韓國及中國大陸北方流感疫情目前已明顯下降；仍處高峰期的加拿大、香港、中國大陸南方疫情亦呈現下降趨勢；流行病毒型別仍然多樣：中國大陸以A型H1N1為主，其次為B型；韓國、美國及加拿大以B型為主，其次為A型H3N2；香港、日本及歐洲以B型為主。