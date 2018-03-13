春日櫻花盛開 大倉久和桃花林中式料理創新櫻花入菜

時序入春，台灣各地櫻花一波波接力盛開，深深淺淺的粉紅色渲染枝頭，也在人們心上漾開了春意。在這個春城處處櫻吹雪的時節，大倉久和大飯店配合時令推出櫻花料理，除了山里日本料理餐廳推出充滿櫻花意象的（櫻）鯛魚御膳之外，桃花林中式料理也首開先河端出櫻花入菜的創新粵菜，讓人耳目與味蕾都一新。

桃花林中式料理於3、4月份推出櫻花料理，包括櫻花醬草莓炒澳洲和牛、櫻花汁燕液蟹汁琵琶豆腐、櫻花汁蝦糕腩排、櫻花醬茄汁大明蝦、櫻花汁鍋貼小棠菜、櫻花汁脆皮軟殼蟹、梅酒櫻花醉雞捲、櫻花醬松阪叉燒、及櫻花帶子餃等，道道創新，讓櫻花醬汁充分與粵式經典菜式結合，餐後再來一杯櫻花梅酒凍畫下完美句點。

為了這場春天的美食盛會，大倉久和特別從日本引進酸甜夠味的櫻花汁與紫蘇梅酒，調製出入菜的櫻花醬汁，針對不同食材的特性，將櫻花醬汁加入菜餚中。比方說，叉燒以櫻花醬汁醃漬後再煎過，做成櫻花醬松阪叉燒；櫻花汁蝦糕腩排則將醃過的腩排炸過，上桌食用時再沾上櫻花汁調味；而櫻花帶子餃則在桿皮時揉入梅酒與櫻花汁，包入帶子後收口還捏出櫻花圖案，口感與色澤都充滿櫻花的感覺！

櫻花的清香搭配梅酒的酸甜，讓重口味的菜色添了一些清爽口感，與春日輕快的心情最是吻合！大過年吃多了大魚大肉，此際享用各式櫻花料理，正是時候！