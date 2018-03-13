新北創客與日本「熊本熊」　4/28酷萌跑與民同樂

（台灣英文新聞 / 生活組報導）新北市教育局與啟程媒體合作，首次結合路跑及創客體驗，舉辦「2018酷萌跑Kuma Fun Run」新北站。今(13)日由新北創客代言人小漾，親自邀請日本第一位吉祥物公務員「熊本熊」部長，於4月28日一起來新北微風運河，與大小朋友路跑玩創客。

教育局林奕華局長表示，新北創客精神是「只要想得出來，就做得出來」，新北市率全國之先推動創客教育，以「實作」、「創意」、「整合」及「自學」做為理念。

教育局長林奕華說，另外，以團隊合作及親子陪伴為號召，5月即將推出「2018新北創客月」系列活動，主打玩具醫生大改造、親子玩創客、創意迺夜市及於435藝文特區，舉辦大型創客市集等活動，培養學生帶著走的生活能力，路跑活動結合日本「熊本熊」，一起打造充滿創客精神之城市。

啟程媒體表示，本次酷萌跑以傳達為陪伴而跑為核心，與新北創客123精神：1個點子、2個夥伴共創、35好友齊分享之精神一致。因此日本九州熊本縣政府及新北市政府教育局首次合作，邀請日本第一位吉祥物公務員-熊本縣的營業部長(熊本熊)從日本飛來，將陪伴的愛帶給新北的孩子們。

啟程媒體說，4月28日現場將由「熊本熊」和小漾帶領大家跳創客舞，並與東森YOYO幼兒園合作，邀請西瓜哥哥和番茄姐姐、現場帶動歡樂跳，以「酷MA萌營業部長的生活」為主題。除了3公里趣味路跑外，更設立大型兒童遊樂區、親子手作區、犬貓寵物健診及美食等親子市集，結合本市創客學校，於主題區辦理創客體驗活動，提供多項親子手作體驗，鼓勵將動手做的創客理念，深化成為素養。培養創客即生活，生活即創客之精神。