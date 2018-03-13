中華電信Sony Xperia XZ2 3/21開賣續約最高享購機折5千

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SONY自107年3月15日中午12點起至107年3月20日止，也開放Xperia XZ2台灣銷售版本6G RAM/ 64G ROM，雙sim卡4G+4G版，提供澄澈黑、清透銀、深湖綠、紫漾粉等四色手機預購，中華電信索粉只要至SONY活動官網完成登錄，並於指定時間內完成上傳購買憑證，取得序號，即可至中華電信全區門市(含神腦特約)享受2,000元指定配件購物金！預購禮數量有限，趕快行動！

Sony Xperia XZ2新機將於107年3月21日正式開賣，為台灣首款搭載Qualcomm S845處理器旗艦機，具備全球首款4K HDR錄影、智慧震動回饋、FHD超級慢動作等功能，並擁有FHD+解析度18 : 9 顯示比例、5.7 吋HDR顯示螢幕。另外，搭配中華電信獨家提供4CA服務，中華電信將持續以涵蓋最廣、基地台最多、頻寬最大的優勢，提供索粉最優質的語音與行動網路服務，真正享受極致娛樂。買Sony Xperia XZ2旗艦新機，首選中華電信！