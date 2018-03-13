首獎2萬元　中鼎「企業社會責任領航計畫」網路報名開始嘍

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）為鼓勵就讀國內大專院校之本國籍與外國籍學生，深入瞭解臺灣企業文化、促進產學界良好交流。第二屆「2018年企業社會責任領航計畫-春季行動 」活動，訂定首獎新台幣2萬元的獎勵辦法，即日起到4月14日開放網路報名。

中鼎教育基金會表示，「2018年企業社會責任領航計畫-春季行動」活動區分為初選、研習、審查及成果發表評選4階段，初選階段將依報名的學生隊伍，篩選符合資格的12支隊伍，並於5月5日進行1天的研習課程。

最後再於5月19日進行成果發表與評選，經委員評審後的優秀隊伍，將可獲頒「中鼎CSR獎學金」。首獎為新台幣2萬元整、第二名新台幣1萬6千元整，及第三名新台幣1萬2千元整，其餘隊伍經評委評核通過者，頒發獎學金1萬元整。

中鼎教育基金會說，「企業社會責任領航計畫」活動，是由中鼎教育基金會(CTCIEF)及台灣企業永續研訓中心(CCS)共同籌辦，今年邁入第二屆。

本活動是由CSR相關領域之學者專家，講授永續發展教育課程，以及6家企業代表分享CSR個案實務講座。期許學子在活動中能把相關體驗與收穫，透過社群媒體和家人、朋友與同學們分享，讓臺灣企業CSR個案執行成果，傳播到全世界。

「2018年企業社會責任領航計畫-春季行動」，報名自即日起到4月14日23：59止，僅限網路報名，歡迎國內大專院校大學部或研究所之本國學生及境外學生組隊報名參加挑戰。

詳情請參閱台灣企業永續研訓中心官網、中鼎教育基金會官網之活動網報名頁面，或中鼎教育基金會FB粉絲專頁。