攜筆電相機出境要申報？　泰國海關澄清：只是「微調」舊規定

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）泰國海關廳上週發佈公告稱，泰國海關將加強旅客行李檢查。旅客攜帶筆記型電腦、相機、手錶等貴重物品出境時，須向海關部門申報。

「泰國網」報導，上週三也就是3月7日，泰國海關廳廳長Kulit Sombatsiri對外透露，海關廳日前發佈了2份海關申報公告（2018年第59號公告檔與第60號公告檔）。分別是關於加強對旅客出入境行李檢查力度（第59號），及遊客出入境攜帶物品申報、避免徵稅（第60號）。

這兩份公告，已於2月26日起生效並開始實施。

​■第59號公告規定，入境旅客若需要在泰國境內機場轉機到（泰國境內的）其他機場，無論乘坐原定航班還是變換其他航班，海關將在始發地及目的地，分別對旅客行李進行檢查。

——如果旅客攜帶需要徵稅的物品、違禁物及不確定（是否徵稅）物，需通過海關所設的“Goods To Declare”紅色通道檢查；

——沒有攜帶相關物品的旅客則通過“Nothing To Declare”綠色通道，以方便海關工作人員對旅客行李徵稅情況的檢查。

■第60號文件規定，凡攜帶筆記型電腦、手錶、攝影機、相機等貴重物品從泰國出境的旅客，須在出境時向海關申報，提交2張證件照。

待海關工作人員開具證明後方可出境，返程入境時旅客再向海關出示此證明，以證明這些物品是從國內帶出境的，以免回國入境海關抽查時被徵稅。

旅客入境時隨身攜帶的物品價值不超過20000銖（約1.9萬台幣），則不需要繳稅！包括香煙不超過200支、雪茄/煙草不超過250克、酒精不能超過1升。

另外旅客入境泰國時，隨身攜帶的物品價值不超過20萬銖（或者超過20萬銖）的物品及其他免稅商品，但不是違禁物，通過“Goods to Declare”紅色通道後，海關工作人員可按照規定徵稅。

​需要強調的是，由於上述規定的廣泛傳播，引起議論甚至抱怨。

泰國海關也做出相應澄清。

海關表示，上述申報是以前就有的，海關廳只是修改了部分相關法律，因此需要重新向公眾公佈。

旅客攜帶相機、筆記型電腦、手錶等貴重物品出境時須向海關部門申報，證明這些物品是從國內帶出境的，以免回國入境海關抽查時被稅。

此外，對於隨身攜帶的物品，旅客有權選擇申報或不申報，並不涉及違法，申報只是作為一個物品所有權的證明。