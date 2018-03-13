史前館攜手晃晃書店分享新二代《尋根》紀錄片 

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由國立臺灣史前文化博物館與晃晃書店共同舉辦《尋根》紀錄片分享暨映後座談會，記錄6位東南亞新二代透過實地走訪了解家鄉與母親當年的生命歷程，與過去的關係和解，重拾與母國的連接，紀錄片由新住民第二代鄒隆娜執導，歡迎民眾一同參與。

史前館多年來致力於台東新住民文化活動，不僅舉辦文化講座，更積極建構博物館成為多族群對話平台，本次與曾被選為台灣10大獨立書店的晃晃書店攜手舉辦《尋根》紀錄片分享與座談會，透過6位新二代的眼睛，看到他們從否認自己的東南亞血統，回到故鄉走訪與母親相關的人事物，追尋血緣與文化脈絡，進而與母親和解，脫離自我定義的迷惑，感人肺腑的告白。活動當日特別邀請台東新二代與紀錄片主角（吳俐蒨）一起參與座談。

越南尋根人吳俐蒨分享心得：回到越南發現兒時的老家已經改建為咖啡廳，與小時候的保母姊姊深談後，除了惆悵感慨人事全非外，也不禁反思為何長這麼大，才有機會好好的認識在東南亞的家鄉土地。他說：「這一次做了一件很不一樣的事情，我不再是為了某個目的才去到越南，而是把這裡當成自己的另一個家鄉，以回鄉的心態重新認識『芽莊』

史前館表示，本次活動將在3月15日晚間於晃晃二手書店展開，除記錄片欣賞與座談交流外，更有與新住民及子女的東南亞飲食文化交流，希望透過此文化交流，讓一般民眾開始重視並接受這個已然躍居台灣第五大族群的新住民及其二代。