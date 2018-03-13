(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)委内瑞拉去年物價竟然上漲了60倍，通膨率超過6000%，經濟混亂，聯合國官員甚至表示，該國很可能面臨「災難性人道危機」。

《路透社》報導，在野黨佔多數的委内瑞拉國會估計，去（2017）年2月到今年2月，委内瑞拉的通膨率為6147%，且光是今年2月，物價就上漲了80%。報導指出，現在委内瑞拉人民幾乎無法購買生活所需的基本食品和藥物。一位在野黨議員更分析，若通膨率繼續以指數成長的速度增加，則委國人民最好「準備在2018迎接131985%的通膨率」。

根據《路透社》，外界認爲委國混亂的經濟情況，是起因於15年前，烏戈·查維茲（Hugo Chávez）總統開始的嚴格貨幣管制，以及過度印行鈔票。但現任總統尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）卻不這麽認爲。他強調，經濟混亂是由於在野黨和商業領袖，與美國聯手對委國進行的經濟戰爭。

委内瑞拉惡劣的經濟情況，導致大量人民逃往鄰國，並引起了國際社會注意。

委内瑞拉難民出示身份證，供哥倫比亞邊境官員檢查（圖片來源：美聯社）

《美聯社》報導，聯合國世界糧食計劃署署長大衛‧畢斯利（David Beasley）表示，根據他從委國難民口中所聞，該國目前顯然已陷入危機之中。畢斯利表示，他在哥倫比亞聽到難民指控，就算他們手上有錢，也買不到食物。

畢斯利雖然認爲，最好的解決方案是讓聯合國等國際組織，從委國内部去處理問題，但他坦誠此方案可能有實行上的問題，因爲馬杜洛總統堅拒任何國際人道援助，並指控這些援助試圖讓「委内瑞拉社會主義政府崩潰」。

因此，畢斯利目前建議國際社會，將援助給與收容委國難民的哥倫比亞，因爲哥倫比亞政府比馬杜洛更值得信賴。

委内瑞拉去年通膨破6000% 聯合國官員：災難性人道危機