肌腱沾黏好煩人 最新防沾黏水膠大幅改善手指彎曲度

(台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導)一般人進行手術前，最怕的後遺症莫過於術後沾粘；以手部手術為例，術後沾黏除了會造成腫脹、疼痛外，最麻煩的是阻礙寫字、用筷子、用鍵盤等日常行為，嚴重影響病患生活品質。所幸近年研發之溫敏感型水膠，在接合肌腱手術時使用，於動物實驗已能確實減少肌腱癒合之後發生沾粘的機會。

由於創傷後肌腱沾粘常見於青、壯年，因此導致的工時損失與醫療復健花費，對患者及其家庭是一大負擔，亦增加了社會成本。如果在接合肌腱或手部手術時，能有生醫材料減少後續發生沾粘的風險，國外的研究顯示，可減少患者需要二次手術的負擔以及縮短復健的時間，患者復健重返職場一般約需3至6個月，也同時減少了社會與醫療成本，這是長庚醫療團隊致力研發溫敏感性抗沾粘水膠的原因。

長庚醫療團隊為了改善現有抗沾黏(anti-adhesion)產品的問題，利用了溫敏感性水膠(thermosensitive hydrogel)提供物理性的阻隔以達抗沾黏的目的。此水膠可以注射方式給予，更增加了臨床施予的多元性，特別適用於微創手術中。此溫敏感性水膠最與眾不同之處，在於其液態與固態之轉換與一般物質相反；此水膠在高溫時為半固態，低溫時為液態，因此實際於手術運用中，注射時溫度較低為液態，進入手術部位後受到較室溫高的體溫作用後則轉為半固態，故能完整包覆於肌腱周圍，較傳統液態水膠大部分皆流到肌腱底下不同，提昇了臨床使用的便利性。

動物實驗則以兔子屈指肌鍵再接模型來證實本水膠之效果，研究結果顯示，使用水膠的兔子可降低術後肌腱沾黏的發生：從組織切片可以發現，沾黏及纖維細胞減少；兔子關節彎曲角度多了近30至45度不等的彎曲；肌腱滑動距離亦多了約50%的移動距離；以上均驗證本水膠可有效防止術後肌腱沾黏。此外，經水膠治療後之肌腱強度與自然癒合之肌腱相當，亦間接證實本水膠不會妨礙肌腱正常的癒合，可同時達成臨床治療與抗沾粘的目的。這項研究結果已發表於2017年11月份的生醫材料領域著名期刊《生物材料學報》(Acta Biomaterialia 63(2017)pp.85~89)。