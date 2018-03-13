頭獎8千元　用畫筆繪出永續「氣候行動」新藍圖

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 由台灣永續能源研究基金會，所主辦的「2018第八屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」，今年以「My Climate Action！我的氣候行動」為主題，呼應聯合國「永續發展目標13：氣候行動」，並訂出首獎8000元的獎勵辦法，自本(3)月12日開放國中小學生報名參賽。

台灣永續能源研究基金會表示，今年以「My Climate Action！我的氣候行動」作為繪畫主題，希望學生透過繪畫創作過程，提高對氣候變遷及低碳生活的認知及瞭解，並將行動落實於日常生活中。

永續基金會表示，自2009年首次舉辦氣候變遷國中小繪畫創作比賽後，就廣受各國中小學的教師及學生歡迎與重視，歷經推廣後至第七屆已累積高達約1.8萬人次報名參賽。

永續基金會說，實踐氣候行動並非只是國家及相關單位組織的責任，這項愛地球抗暖化的行動應從個人做起，並引導學生發想自身可於日常生活中實踐之氣候行動有哪些，如節能省水、低碳飲食、低碳生活、乘坐大眾交通工具等等，讓學生自小就懂得善用資源、並加深節能減碳的認知，讓實踐環保知能普及全民。

永續基金會表示，「2018第八屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」由昇恆昌股份有限公司、昇恆昌基金會、華僑協會總會協辦，並邀請小典藏雜誌社、中鼎教育基金會等公司共同贊助。

比賽報名繳件自即日起至4月27日止，最高獎金8,000元，獲獎作品有機會在桃園國際機場展出，讓國內外旅客看到孩子們的創作作品。詳細活動內容及報名辦法，請至該會網站：www.taise.org.tw查詢，或致電：02-2768-2655。

▲以上照片為2017年度得獎學生參加桃園國際機場作品展覽盛況。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)