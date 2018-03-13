(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 在英國時間4日下午，一名俄羅斯前雙面間諜，在倫敦近郊索爾茲伯里一購物中心的長椅上突然失去意識，送醫急救後，目前仍命在旦夕。

前情提要：俄前反間諜離奇中毒命篤 外界疑兇手是俄羅斯

《美聯社》報導，英國首相德蕾莎·梅伊（Theresa May）説明，謝爾蓋•斯克里帕爾（Sergei Skripa）和他的女兒中的是「諾維喬克」（Novichok）神經毒，為前蘇聯在冷戰結束前夕所發明，並據此在週一直接點名，稱俄羅斯「非常可能」是這起中毒事件的幕後藏鏡人，並要求俄方在當地時間週二前，給出合理解釋，否則英方將直接推論，俄羅斯在英國領土内，非法使用武力。

英國軍方人員穿著防毒裝備（圖片來源：美聯社）

梅伊補充説明，「諾維喬克」的來源，如果不是俄羅斯政府的話，就很可能是該國政府管理失當，導致毒物外流，落入他人手中。因此，梅伊還強烈要求，俄羅斯應該完全公開其「諾維喬克」相關情況，並接受國際組織查察。

雖然梅伊表示若俄方拿不出有説服力的解釋，就會遭受英方的報復，但她尚未表明英國將採取什麽行動。

不過面對英方的警告，俄羅斯外交部發言人不以爲意，甚至嘲諷梅伊的發言，不過是場「英國國會裏的馬戲團表演」。

報導指出，目前斯克里帕爾和他的女兒目前仍有生命危險，且一當時現場支援的警方人員也出現嚴重症狀，但他的情況後來較爲穩定。

梅伊指控俄國涉嫌下毒 要求週二前給出合理解釋