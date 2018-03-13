(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 日本森友學園問題持續進展，昨（12）日晚間開始有民衆呼籲前往首相官邸前抗議，而今日在野黨領袖們更是一致要求安倍下臺，以示負責。

前情提要：日政治風暴！財務省承認篡改公文抺去安倍妻子名字

昨日晚間，推特上開始出現「#0312官邸前抗議」的標記，號召民衆前往官邸前，向安倍表達自己的不滿。根據《NHK》，抗議民衆幾乎佔滿了首相官邸附近所有的人行道。根據最大在野黨立憲民主黨堀越啓仁議員的推特，目前預計到19日爲止，每天晚上都會進行遊行。

而今日在野黨也開始加強批評的力道。

《NHK》報導，立憲民主黨「國會對策委員長」辻元清美舉例，在民間公司如果出現老闆篡改資料，那麽他早就該辭職了；同理可見，財務大臣麻生如果不下台的話，對人民根本説不過去。

日本維新會幹事長馬場伸幸則痛批，財務省的作爲，已經嚴重侵害納稅人對政府的信賴，並認爲日本政府必須徹查本案原因。

另外，根據《產經新聞》，希望之黨「國會對策委員長」泉健太更是直接表示，公務員篡改公文乃「前所未聞，該内閣總辭了」。

【森友更新】日民衆怒包圍安倍官邸 在野黨要安倍下台負責