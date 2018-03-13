「馬習會」檔案未完整移交？　總統府籲馬英九說明白

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）近日傳出前總統馬英九在2015年和中國國家主席習近平一同舉行的「馬習會」，疑似未於卸任時將所有資料完整交接，引起國安單位注意，對此，馬英九辦公室發言人徐巧芯直指相關指控意圖抹黑馬英九，而總統府則表示，檔案遺漏與否，應由馬英九出面說清楚，並未直接證實媒體報導。

馬前總統在2015年底、隔年總統大選前與習近平舉辦的「馬習會」，堪稱兩岸官方互動多年來的最大突破，兩人握手言歡的照片也透過外國媒體的刊登，傳播國際，甚至有人認為這是兩岸關係的一大進展，也為馬英九的歷史定位寫下新頁。

如今媒體卻引述消息來源，指出國安單位試圖分析馬習會如何拍板定案，以及雙方會前如何秘密接觸等最重要的資訊時，卻發現檔案不甚完整，質疑馬政府有所隱藏，未據實移交給下任政府。

對此，馬英九辦公室發言人徐巧芯今日稍早在臉書（Facebook）上貼出聲明，痛批政府若是認為前朝有所隱瞞，應「具名」並「具體」提出證據，告知國人哪個檔案沒有移交，「不要只敢透過特定媒體放話，意圖抹黑馬前總統，令人不齒。」

徐巧芯還指出，現任執政團隊三不五十就有不敢具名的官員、黨政高層、國安人士向媒體放話，「這種先抹黑、再移送的招數已經用到爛了，能不能來點新的？馬前總統從政以來一向奉公守法，絕對禁得起檢驗。」

而總統府午間則回應，由於當年「馬習會」專案執行為前屆政府執政期間，因此「是否有其他文件、紀錄應依檔案法等規定列入檔案並移交，應由前屆政府主責者與相關人員澄清說明。」

據查，國家安全會議在2016年5月20日進行政權交接後，獲移交有關「馬習會」專案檔案，主要內容涵括有本專案大事節略、辦理期間行政協調記錄、「馬習會」當天會議記錄以及相關國內外輿情簡報等四個部分檔案在案，檔案記述期間自前陸委會夏立言主委揭露2015年10月14日「夏張會」起，至「馬習會」會談結束。