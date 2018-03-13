新北推山海路線1日遊 啟用新住民雙語導覽人才​

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市觀光局將於今年4月至6月間推出「新南向新北市一日遊」首推「三峽鶯歌老街之旅」及「野柳金山淡水之旅」兩條山海路線，啟用2016年培訓之東南亞觀光導覽服務人才，將以親切家鄉母語為東南亞遊客提供專業導覽。

根據交通部觀光局2015年觀光統計資料顯示，東南亞來台遊客以馬來西亞、印尼與越南三國最多，而根據統計，雙北市的外籍配偶與新住民人數超過2萬5千人，新北市觀光局自2016年起開辦東南亞語培訓課程，提供專業導遊實務、觀光資源介紹、專業導覽的完整培訓，並邀請專業外語導覽老師帶領學員至新北市重要景點如野柳、瑞芳、平溪等地實際操作導覽技巧。本次將由23名結訓成員為「新南向新北市一日遊」提供專業母語導覽。

新北觀光局表示，本次推出兩條行程「三峽鶯歌老街之旅」及「野柳金山淡水之旅」將由越南、印尼語馬來西亞語專業導覽員帶領新住民朋友與遊客深入探訪新北市的自然景致與人文歷史。「三峽鶯歌老街之旅」將帶領遊客參訪三峽清水祖師廟與三峽老街的傳統工藝產業，感受台灣傳統文化氛圍。下午拜訪台灣第一座以陶瓷為主題的鶯歌陶瓷博物館，並拜訪鶯歌老街。

「野柳金山淡水之旅」將帶領遊客一覽北海岸的野柳，觀察女王頭、燭台石等奇景。下午到淡水參觀在地古蹟建築群，欣賞紅毛城、淡水禮拜堂等異國風情建築，並暢遊於淡水老街，品嘗美食與小吃，一賞淡水河落日美景。

行程原價1300元，優惠價600元，即日起開放網路訂購，將陸續開放540個名額，行程包括專業東南亞語導覽、門票、精緻餐點、旅遊保險等，更贈送當地精美土產當做伴手禮，讓遊客有遊又有拿！相關資訊可上新北市觀光旅遊網或報名網站 查詢。