國際非政府組織中心揭牌　陳建仁：NGO讓台灣與世界交朋友

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）國際非政府組織（INGO）中心昨（12）日於台中市霧峰區的光復新村正式揭牌，並成為德國兩大搜救組織的首座海外駐點。

副總統陳建仁在致詞時表示，「NGO是台灣的驕傲，因為我們有豐沛的公民社會能量，源源不斷地推動國家改變，也積極參與國際社會的各項行動，在台灣國家外交處境艱難的今天，NGO是我們與世界交朋友最重要管道。」

陳建仁也指出，在台中市長的推動下，未來光復新村將匯集各種國際性NGO組織，透過邀請他們進駐台中、舉辦各種活動，打造一個國內外交流、培訓的平台，「不但賦予這個老園區新生命，也成為亞太地區價值最進步、最多元的NGO重鎮。」

光復新村過去曾是台灣省政府的員工宿舍，近期在台中市政府的推動下，正式成立「國際非政府組織（INGO）中心」，並成為德國國際搜救隊（International Search And Rescue Germany）和德國聯邦救難犬協會（BRH Bundesverband Rettungshunde e.V.）首座海外駐點。

對此，陳建仁表示，「這證明台中救難隊的實力不僅在國內享有盛譽，更得到國際社會的肯定，吸引國際組織來此（台中）進駐，與國內外救難團隊進行交流、演訓，充分印證古云：『德不孤，必有鄰』。」

外交部則表示，德國聯邦救難犬協會為德國成立最久及規模最大的救難犬訓練機構，具有先進訓練技術及豐富救難經驗，曾於台灣遭逢九二一地震時來台參與搜救任務。外交部自民國2014年起協助內政部消防署特種搜救隊赴德國與該會共同訓練，開啟台德搜救任務交流，也促成該會進駐國際非政府組織（INGO）中心。

台中市長林佳龍提及，以光復新村作為基地，結合附近的921地震教育園區，以及過去省議會的硬體資源，台中將全力打造一座國際非政府組織（INGO）中心。

根據台中市政府資料，市府去（2017）年與德國聯邦救難犬協會簽訂合作備忘錄奠定合作契機，如今台灣最早創立獸醫學院的中興大學再與世界上第一支通過「中型搜救隊」認證的德國國際救難協會簽約，將進一步強化國內與國際搜救隊的訓練及經驗交流，並給予台中搜救犬最完善的醫療照顧。

林佳龍表示，救災無國界，平日建立完善的平台，更能於面臨災害時即時救援，而與國際救援組織合作，不僅提升台中災害防救的能量，更能接觸到國際搜救組織，成為未來與國際接軌的窗口，實現總統蔡英文的軟實力發展目標。

「國際救援組織進駐INGO中心揭牌儀式」於台中霧峰光復新村舉行，副總統陳建仁及台中市長林佳龍皆到場（照片來源：總統府提供）