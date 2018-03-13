全台最狂飯店 百萬奧迪名車抽獎活動倒數兩週！

福容大飯店自1/1起推出百萬名車抽獎活動，現已進入最後倒數階段至3/31止，活動至今已經累計超過2萬張摸彩券，爭相角逐百萬名車！凡是蒞臨全台福容，住房滿3,000元，餐飲滿5,000元，就能獲得摸彩券，一舉搶下超值大獎！同時搭配福容五星合菜專案，來個微型春酒拚拚好手氣，吃得美味還能摸得好禮！

福容大飯店觀察到，許多民眾總覺得飯店餐飲價格高檔「難以入口」，也苦於一定得湊滿一整群人才能去飯店用餐，而近年來甚至春酒預算也限縮，即便受到景氣影響，但企業仍然選擇續辦春酒活動犒賞員工，轉而採用部門舉辦方式。因應景氣的【微型春酒】正夯，福容大飯店自2018年元旦起推出【福容尚食在】超親民價合菜套餐每桌只需$2,800+10%，4~6人份九菜一湯，平均換算，一人只要513元起，以平實價格就能享用星級合菜，吃飽吃巧之餘，把濃濃台灣味打包回家！。

【福容尚食在】合菜料理，菜色澎派、價格親民，像是合菜最常見的【川味燜燒豆瓣魚】，以豆瓣醬燜燒，魚肉麻辣鮮香，醬味濃郁，每桌合菜有魚，讓大家年年豐收有餘；【魚唇紅燴金蹄膀】，豐厚彈牙、充滿膠質，嚼勁十足，賓客盡歡；【滬江翡翠無錫排】肉質入口即化，汁香味濃，配個兩三碗飯沒有問題！董事長吳寶田最推薦的手路菜【土魠米粉湯】，魚香滿溢、魚塊鬆軟、米粉吸飽鮮味湯汁，看似簡單卻蘊含濃濃人情味；【金瓜炒米粉】南瓜鬆軟香甜，配上好入口的米粉，台菜料理也能在星級飯店盡情享用；除了大菜，有別於一般的華麗冷盤，【福容尚食在】星級合菜的前菜【小滿漢】，以家常風味呈現，道道展現出台灣人的熱情滋味，【梅漬蕃茄】酸中帶甜，是最佳的開胃菜；【蒜香油雞】蒜味濃郁、油雞滑嫩，4~6人合菜起桌價只要$2,800元+10%起，合菜亦有6~8人、8~10人菜式，打破飯店=高價的既定印象！

【福容尚食在】星級合菜即日起全台連鎖正式對外販售，除此之外，福容也釋出大利多，凡是蒞臨全台福容，住房滿3,000元，餐飲滿5,000元，吃好、住好更有機會抽大獎，除了超夯新機iPhoneX、 全台十五家福容套房住宿券之外，更有機會將百萬名車Audi帶回家，獎項總價值超過250萬元，活動期間從2018年1月1日到3月31日，活動最後倒數兩週，把握最後中獎機會！

活動詳情請洽官網http://www.fullon-hotels.com.tw/offer?id=180#offer