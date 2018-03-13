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搜救犬「鐵雄」成台中城市大使　獲頒一月罐頭加菜

昨日副總統及台中市長齊聚台中霧峰表揚在花蓮地震後救災有功的台中市消防局及搜救犬隊

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/03/13 10:32

搜救犬「鐵雄」獲頒城市大使徽章及一個月的神犬罐頭（照片來源：台中市政府提供）

（台灣英文新聞／鄧佩儒　綜合報導）在花蓮地震中救援有功的台中市消防局及搜救犬隊，昨（12）日獲頒感謝狀與忠勇獎章，而協助救出統帥飯店受困者的搜救犬「鐵雄」，不僅成為台中的「城市大使」，還代表隊友獲贈一個月分的「神犬罐頭」。

「台中特搜大隊救災表揚」典禮暨「國際救援組織進駐INGO中心揭牌儀式」昨日在台中市霧峰區的光復新村舉行。光復新村過去曾是台灣省政府的員工宿舍，近期在台中市政府的推動下，正式成立「國際非政府組織（INGO）中心」。

2月6日近凌晨時分，花蓮地區發生規模6.0的強震，導致開業統帥大飯店與雲門翠堤大樓等房屋倒塌，災情嚴重。

雖然地震奪走17人命，造成逾280人輕重傷，但鐵雄、「腿腿」及領犬員林佑諄等人挺險救出受困在大樓內的人，其奮勇救難的精神透過影像傳回，也贏得社會各界的敬佩，尤其是鐵雄還於救災時受傷，有使得許多愛狗人士感到心疼不捨。

昨日的典禮上，除了表揚台中市消防局及搜救犬隊人員救難有功外，最為吸睛地莫過於獲台中市長林佳龍頒贈城市大使徽章的鐵雄，此外，鐵雄還代表隊友收下一個月份的神犬罐頭，要為他及夥伴加菜。

另外，國際非政府組織（INGO）中心也於昨日正式揭牌，並成為德國兩大搜救組織德國國際搜救隊（International Search And Rescue Germany）和聯邦救難犬協會（BRH Bundesverband Rettungshunde e.V.）首次海外駐處。

副總統陳建仁在致詞時表示，台灣有豐沛的公民社會能量，源源不斷地推動國家改變，也積極參與國際社會的各項行動，「在台灣國家外交處境艱難的今天，NGO是我們與世界交朋友最重要管道。」

陳建仁也指出，台中市長推動成立國際非政府組織（INGO）中心，使得未來光復新村將匯集各種國際性NGO組織，透過邀請他們來台中進駐、舉辦各種活動，打造一個國內外交流、培訓的平台，不但賦予這個老園區新生命，也使台中地區成為亞太地區價值最進步、最多元的NGO重鎮。

台中市長林佳龍則表示，以光復新村作為基地，結合附近的921地震教育園區，以及過去省議會的硬體資源，台中將全力打造一座國際非政府組織（INGO）中心。
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