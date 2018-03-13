搜救犬「鐵雄」成台中城市大使　獲頒一月罐頭加菜

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）在花蓮地震中救援有功的台中市消防局及搜救犬隊，昨（12）日獲頒感謝狀與忠勇獎章，而協助救出統帥飯店受困者的搜救犬「鐵雄」，不僅成為台中的「城市大使」，還代表隊友獲贈一個月分的「神犬罐頭」。

「台中特搜大隊救災表揚」典禮暨「國際救援組織進駐INGO中心揭牌儀式」昨日在台中市霧峰區的光復新村舉行。光復新村過去曾是台灣省政府的員工宿舍，近期在台中市政府的推動下，正式成立「國際非政府組織（INGO）中心」。

2月6日近凌晨時分，花蓮地區發生規模6.0的強震，導致開業統帥大飯店與雲門翠堤大樓等房屋倒塌，災情嚴重。

雖然地震奪走17人命，造成逾280人輕重傷，但鐵雄、「腿腿」及領犬員林佑諄等人挺險救出受困在大樓內的人，其奮勇救難的精神透過影像傳回，也贏得社會各界的敬佩，尤其是鐵雄還於救災時受傷，有使得許多愛狗人士感到心疼不捨。

昨日的典禮上，除了表揚台中市消防局及搜救犬隊人員救難有功外，最為吸睛地莫過於獲台中市長林佳龍頒贈城市大使徽章的鐵雄，此外，鐵雄還代表隊友收下一個月份的神犬罐頭，要為他及夥伴加菜。

另外，國際非政府組織（INGO）中心也於昨日正式揭牌，並成為德國兩大搜救組織德國國際搜救隊（International Search And Rescue Germany）和聯邦救難犬協會（BRH Bundesverband Rettungshunde e.V.）首次海外駐處。

副總統陳建仁在致詞時表示，台灣有豐沛的公民社會能量，源源不斷地推動國家改變，也積極參與國際社會的各項行動，「在台灣國家外交處境艱難的今天，NGO是我們與世界交朋友最重要管道。」

陳建仁也指出，台中市長推動成立國際非政府組織（INGO）中心，使得未來光復新村將匯集各種國際性NGO組織，透過邀請他們來台中進駐、舉辦各種活動，打造一個國內外交流、培訓的平台，不但賦予這個老園區新生命，也使台中地區成為亞太地區價值最進步、最多元的NGO重鎮。

台中市長林佳龍則表示，以光復新村作為基地，結合附近的921地震教育園區，以及過去省議會的硬體資源，台中將全力打造一座國際非政府組織（INGO）中心。